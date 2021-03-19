Тарифы ЖКХ проверит прокуратура — ситуация с их повышением, говорят, сложная

Президент Путин выразил надежду, что прокуратура подключится к решению вопроса о не всегда оправданном росте тарифов ЖКХ. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Принято считать, что тарифы в России растут в рамках инфляции и ничего страшного нет, но на самом деле ситуация настолько сложная, что участия ФАС и Минстроя становится недостаточно. Что не так со стоимостью услуг, сможет ли прокурор помочь в решении коммунальных проблем, «Московский комсомолец» рассказали эксперты.

Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями:

Тарифы должны расти в рамках инфляции, но часто это происходит не совсем так. И вопросы здесь нужно задавать управляющим компаниям, поскольку тарифные сетки всегда есть в открытом доступе на сайтах муниципалитетов и профильных ведомств. По факту, достаточно одного запроса жителя дома на проверку тарифов и счетов, выставляемых за ЖКХ для того, чтобы ФАС начал задавать неприятные вопросы поставщикам жилищно-коммунальных услуг. И по большому счету это административные дела, здесь прокуроры особой роли играть не должны, если масштабы завышений и некорректная реакция управляющей компании не доводят ее менеджмент до мошенничества. Прокуратура в этом случае может разве что дать понять собственникам управляющих компаний, что в случае массовых нарушений их могут привлечь к уголовной ответственности. Но опять-таки нужно повторить, что этому должны способствовать сами жильцы, так как обычно в России все просто берут и оплачивают квитанции, не стремясь разобраться, почему и за что они платят.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

В понятие «тарифы ЖКХ» входит слишком много, чтобы вычленить что-то, подходящее под прокурорский надзор. Если брать тарифы естественных монополий, то они действительно растут в рамках инфляции, и придраться тут, в общем-то, не к чему. Однако в платежках большинства населения есть графы капитального ремонта (даже в новостройках), дополнительные сборы управляющих компаний и масса других тонких мест. Это не совсем ЖКХ, а отдельная смежная тема, которая ничем не регулируется вообще. В этом свете разумнее сначала провести грань, что контролируется властями, а что нет, и только тогда добавлять прокурорам работы. Довести дело до прокуратуры не так просто, как может показаться, и длиться такое разбирательство может долго. Здесь проблема, как видится, в неточности формулировок и полном отсутствии какого-либо разграничения, что и чем регулируется.

Наталья Чернышева, специалист в области жилищно-коммунального хозяйства, директор Организации народного контроля

Рост тарифов можно считать неоправданным в первую очередь потому, что вообще непонятно, как они формируются. Часто можно было слышать мнения на различных круглых столах и конференциях по ЖКХ, что себестоимость, например, электроэнергии на клеммах электростанций или кубометра воды в водохранилище в несколько раз ниже, чем те суммы, которые вынуждены оплачивать потребители. И дело тут в том, что до сих пор не был проведен полномасштабный аудит тарифов. Были попытки ФАС рассчитать так называемые «эталонные» тарифы, и это могло бы послужить первым шагом к аудиту, но пока, такое впечатление, дело застопорилось. В данном случае необходимо подключать Счетную палату и выяснять причины этого, а также разработать комплекс мер по аудиту тарифов ЖКХ. Что касается прокуратуры, то она должна выяснять случаи на местах — скажем, почему в некоторых городах одной области тарифы растут по-разному. Например, в Нижнем Новгороде заложен рост не выше 4% в год, а в соседнем Чкаловске — 14,9%, в Выксе — 8,6%. Получается, что в целом по области рост тарифов в среднем хоть и не превышает заложенного уровня инфляции, но почему-то жители одних городов должны платить намного больше, чем других. И прокуратура должна выяснить, на основании чего местные администрации утверждают такие цифры. В тех случаях, когда такое положение обусловлено необходимостью инвестиций и модернизации сетей, это нельзя перекладывать на потребителей.

Источник: Московский Комсомолец