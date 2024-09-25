ТАСС: археологи обнаружили тело последнего защитника Акры — древнего города на востоке Крыма

Археологии, исследующие руины древнего города Акра, расположенного на восточном побережье Крыма, обнаружили тело одного из защитников города — вероятно, он погиб во время вторжения готов в Крым и, предположительно, был одним из последних оборонявшихся. Об этом со ссылкой на руководителя экспедиции от Института истории материальной культуры РАН Виктора Вахонеева сообщает ТАСС.

Завершился 14-й полевой археологический сезон по изучению города Акра, который известен тем, что большая его часть — сейчас это около 80% — находится под водой. Особенность этого и прошлого полевых сезонов в том, что мы проводим работы на том небольшом участке, который остается на суше. В западной части этого района мы продолжили обследования зданий римского периода, обнаруженных в 2023 году. Здесь обнаружены домовладения римского периода — II-III веков нашей эры, причем все они одномоментно были сожжены, и в слое этого пожара найдены останки, предположительно, мужчины, — рассказал Виктор Вахонеев.

Он уточнил, что пожар произошел в третьей четверти III века нашей эры — установить это удалось благодаря характерной для этих десятилетий керамике и монетам, период чеканки которых также хорошо известен. Собеседник агентства отметил, что примерно в это же время, как известно из некоторых источников, на располагавшееся в восточном Крыму Боспорское царство напали готы.

На очень большом участке мы фиксируем следы мощных пожаров, и, учитывая уже известные данные, логично предположить, что город был разрушен как раз во время готского нашествия. Останки мужчины, найденного в этом слое, также можно соотнести с римским периодом: у него были характерные для этого периода застежки, при нем был нож. Судя по всему, он был одним из последних защитников города и погиб, когда варвары уже ворвались в город, — пояснил археолог.

Также Вахонеев рассказал, что наземная часть городища никогда ранее не обследовалась — квартал, который в последние годы изучают археологи, первый. Но исследования уже дали некоторые данные о том, как город жил в начале нашей эры. В затопленной части городища в прошлые годы были обнаружены добротные дома, мощные крепостные стены и башни — все строения свидетельствовали о довольно высоком статусе поселения. Но уже живший в I веке нашей эры географ Страбон называл Акру комой, то есть небольшой деревенькой.

Учитывая свидетельства Страбона, мы предполагали, например, что здесь были несколько усадеб, — но в реальности обнаружили кварталы довольно плотной городской застройки. На протяжении всей истории Акры — с VI века до нашей эры — уровень моря поднимался, и в римский период мы видим большое количество камней мостовой, которые явно были предназначены, чтобы ходить посуху, а не по размокающему грунту, — отметил собеседник ТАСС.

Он добавил, что остатки обнаруженных домов были сохранены в том виде, как их нашли археологи.

Мы стараемся сохранять все найденные строительные остатки. Пока по итогам сезона их приходится консервировать, но надеемся, что в будущем здесь будет музей-заповедник, и руины будут музеефицированы, — пояснил ученый.

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