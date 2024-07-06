Татьяна Голикова оценила работу по поддержке семей Севастополе на Выставке «Россия»

В преддверии Дня семьи, любви и верности на ВДНХ проходят дни национальных приоритетов. 4 июля прошёл День национальных приоритетов «Семья» – в ходе деловой программы мероприятия заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Татьяной Алексеевной Голиковой были представлены основные цели и направления будущего нацпроекта «Семья».

Нашу большую страну называют и большой семьёй тоже. Поэтому то, что мы делаем для семьи и для страны, неразделимо. Важно, чтобы улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, многодетности, достойного качества жизни российских семей стали нашей общенациональной задачей. Этой цели должны быть подчинены все наши планы и инициативы в разных сферах – как в социальной политике и здравоохранении, просвещении и образовании, так и в экономике, развитии жилищной инфраструктуры, благоустройстве городов и посёлков, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Татьяну Голикову.

Татьяне Голиковой в ходе её посещения стенда Севастополя на Международной выставке-форуме «Россия» были представлены проводимые в городе мероприятия, посвящённые Году семьи.

По поручению нашего Губернатора был создан организационный комитет по проведению в городе Севастополе в 2024 году Года семьи. В рамках данного оргкомитета утверждён план городских мероприятий, включающий культурно-массовые, спортивные, общественные мероприятия, мероприятия по укреплению ответственного родительства, по укреплению у детей и молодежи семейных ценностей – всего 172 основных мероприятия, список которых регулярно пополняется, – отмечает заместитель Губернатора города Севастополя Мария Литовко.

В конце июня этого года состоялся премьерный показ документального фильма «Трудовые династии АПК Севастополя», в котором показаны династии виноделов. Этот фильм стал первым в проекте о династиях во всех отраслях нашего города. По решению Губернатора города Севастополя была учреждена медаль «Севастопольская семья». Также был проведен прием заявок на участие в конкурсном отборе на награждение медалью «За любовь и верность» – подано 524 заявки, что стало рекордом за весь период празднования в городе Севастополе Дня семьи, любви и верности.

С февраля по июнь в социальных сетях проводился фотоконкурс «От первых дней до Золотого юбилея», участниками которого представлялись фотографии в момент свадьбы и в настоящее время. В марте этого года общественной организацией «Нас много» была организована фотовыставка «Солдат, тебя ждут дома». На стенде Севастополя на Международной выставке-форуме «Россия» проводятся семейные мастер-классы, которые посетили более 20 тысяч человек.

В качестве организаторов мероприятий выступают исполнительные органы города Севастополя, 25 подведомственных им организаций, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю, Уполномоченный по правам ребенка, муниципалитеты города, а также 13 общественных и некоммерческих организаций и ПАО «Промсвязьбанк».

Напомним, Президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя