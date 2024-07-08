Таврическая духовная семинария объявляет набор на новый 2024/2025 учебный год

Таврическая духовная семинария – одно из старейших духовных учебных заведений Тавриды, главной задачей которого является подготовка священнослужителей.

Духовная школа на Крымском полуострове была создана в 1873 году трудами знаменитого проповедника – святителя Гурия (Карпова), архиепископа Таврического. После революции 1917 года семинария была закрыта, а история воссоздания духовной школы в Симферополе началась в 1992 году. В 2006 году бывшее тогда духовное училище получило статут семинарии.

Образование в Таврической духовной семинарии базируется на федеральном государственном образовательном стандарте 48.03.01 «Теология» и церковном — «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций».

По традиции образования в духовных школах особое внимание в Таврической духовной семинарии уделяется курсам Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, догматического, нравственного, сравнительного, пастырского богословия, литургики, церковной истории. Студенты также изучают наследие святых отцов, общие гуманитарные дисциплины, древние и новые языки.

Помимо этого, особое внимание уделяется предметам пастырской направленности, которые являются ключевыми в системе подготовки будущих священников. Учебный план духовной школы составлен таким образом, чтобы на протяжении всего периода обучения студенты всё больше узнавали обо всех сторонах пастырского служения.

– Пропедевтика пастырского богословия;

– Пастырское богословие;

– Православная аскетика: учение о страстях и добродетелях;

– Основы христианской семейной жизни;

– Основы и особенности семейной жизни священнослужителя;

– Практический опыт выдающихся пастырей Православной Церкви XIX–XXI веков;

– Пастырское наследие Новомучеников и Исповедников Тавриды.

Эти дисциплины направлены на освоение многовекового пастырского опыта Православной Церкви. В рамках перечисленных предметов воспитанники узнают о служении священника, путях миссионерской работы, формах душепопечения и о многом другом.

В Таврической семинарии сегодня сформирована замечательная профессорско-преподавательская корпорация из числа преподавателей и учёных Симферополя и Севастополя, а также клириков Крымской митрополии.

В Таврическую духовную семинарию принимаются лица православного вероисповедания мужского пола, имеющие среднее или высшее образование, холостые или женатые первым браком, не имеющие канонических препятствий для рукоположения в священный сан.

Обучение, проживание и питание в Таврической духовной семинарии бесплатные.

Приём документов и вступительные испытания для поступления на очную форму обучения в 2024 году осуществляются в следующие сроки:

приём документов: 1 июня – 31 июля 2024 года;

заезд абитуриентов: 31 июля 2024 года;

вступительные испытания: 1 – 3 августа 2024 года.

Приём документов и вступительные испытания для поступления на заочную форму обучения в 2024 году осуществляются в следующие сроки:

приём документов: 1 июня – 19 июля 2024 года;

вступительные испытания: 22–24 июля 2024 года.

Список необходимых документов, а также подробная информация о правилах приема и вступительных испытаниях размещены на официальном сайте Таврической духовной семинарии в разделе «Абитуриенту».

По всем вопросам, касающимся вступительных испытаний, можно обратиться в Приёмную комиссию Таврической духовной семинарии.

Телефон: +7 (978)-319-19-08 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00).

E-mail: kanc-tds@yandex.ru

Адрес: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 9/11.

Пресс-служба Таврической духовной семинарии

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