«Таврида.АРТ»: «Капитаны культуры» представили стратегические проектные инициативы для своих регионов

Программа «Капитаны культуры» проходит в Академии «Меганом» во второй раз, она уже стала флагманской и, я уверена, её востребованность будет только возрастать. Это связано прежде всего с тем, что на сегодняшний день сформировался большой запрос на современных, прогрессивных управленцев в сфере культуры. Новая культурная политика и серьёзные перемены во всех сферах жизни нашего общества требуют от руководителей новых навыков, новых подходов в целом, нового взгляда на систему работы. Ведь именно от их профессионализма и заинтересованности зависит развитие культуры в современном контексте. За два потока программы мы можем наблюдать, как формируется настоящая команда «капитанов» — кадровый резерв эффективных управленцев, которым предстоит вести корабль российской культуры в большое плаванье, — отмечает Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Участниками второго потока программы стали более 120 управленцев из 40 субъектов Российской Федерации. Представители учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры РФ, творческих объединений, государственные служащие в сфере культуры, искусства и творческих индустрий на протяжении двух месяцев в офлайн- и онлайн-форматах формулировали проекты инновационных изменений для своих организаций. Во втором модуле программы участники погрузились в изучение принципов ситуационного руководства, освоение техник эффективного планирования, формирования целей, расстановки сил и обеспечения ресурсами для успешного функционирования команды, а также в отработку навыков управления командным взаимодействием и эффективностью каждого отдельного сотрудника.

Участники работали под руководством опытных экспертов, среди которых тренеры по развитию управленческих компетенций, аналитики и методологи в творческих индустриях, авторы образовательных программ, эксперты в области обучения персонала. Своим опытом с управленцами в сфере культуры также делился капитан-наставник парусных судов «Седов» и «Крузенштерн» Михаил Новиков, он познакомил участников с теорией и практикой управления большой командой как большим кораблем.

Полезными инструментами для управления в сфере культуры делились эксперты программы — представители цифровой системы «PRO.Культура.РФ». Мурат Шартан и Олеся Григорьева обсудили с участниками возможности данной платформы, поделились секретами маркетинга в сфере культуры и рассказали о построении анонсирования культурных событий в регионах. «Представителям учреждений культуры сейчас просто необходимы инструменты интернет-маркетинга в работе. В век цифровизации членам коллективов данных учреждений нужно получать новые знания в этой области, а руководителям — успешно выстраивать работу в этом направлении у себя в организациях. Платформа «Культура.РФ» в том числе даёт такие бесплатные возможности, — поделилась эксперт программы «Капитаны культуры», менеджер образовательных проектов платформы «PRO.Культура.РФ» Олеся Григорьева.

По итогам программы каждый участник создал собственный проект управленческих изменений в организации с планом последующих действий. В итоговой публичной защите приняли участие авторы 11 лучших проектов, которые отобрали сами участники внутри сообщества. Среди качественных изменений, предложенных управленцами в сфере культуры: проектный отдел для молодёжных инициатив в регионе, система автоматизированной аналитики для театров, развитие института наставничества в библиотеках, аудиовизуальная медиатека, инновационная образовательная игра по балетным сказкам Петра Чайковского, центр креативных индустрий и другие инновационные идеи менеджмента в сфере культуры и искусства страны, которые впоследствии могут качественно изменить управленческий подход к этой сфере.

«Капитаны культуры» — это очень вдохновляющая история. Любому руководителю важно задать себе вопросы: «Кто я? Как я управляю? Как мне управлять ещё эффективнее?». И очень здорово, что на этой программе мы разрабатывали в том числе индивидуальные планы развития себя как лидера, как управленца. Теперь перед нами стоит задача привнести в свою рутину этот план. Ещё на «Капитанах культуры» мы задумались не только о том, что мы делаем, когда создаём тот или иной культурный продукт, но и о том, как максимально эффективно настроить процессы внутри своей организации, чему необходимо научить, какие новые технологии внедрить. Моей идей к защите являлось предложение создать проектный отдел на базе своего учреждения. Он станет объединяющим центром для крупных культурных инициатив на территории нашего города, где объединяются идеи, ресурсы и люди. И я уверена, это будет большим шагом к выстраиванию эффективной работы культурной сферы внутри региона, — рассказала участница флагманской программы «Капитаны культуры» Елена Хмелевская, директор Центра культурного развития «Среда» в городе Костомукше Республики Карелия.

Программа «Капитаны культуры» проходила в 2024 году в два потока, каждый из которых включал в себя два модуля. Между модулями работа над проектами участников продолжалась совместно с экспертами в онлайн-формате. Второй поток флагманской программы «Капитаны культуры», также разделённый на два модуля, прошёл с 5 по 10 сентября, и с 1 по 6 ноября. В следующем году также запланировано несколько потоков программы, одна из них пройдёт для молодых управленцев сфере культуры в возрасте от 18 до 35 лет.