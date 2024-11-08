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"Таврида.АРТ": "Капитаны культуры" представили стратегические проектные инициативы для своих регионов
фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида.АРТ"

«Таврида.АРТ»: «Капитаны культуры» представили стратегические проектные инициативы для своих регионов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 08.11.2024

Программа «Капитаны культуры» проходит в Академии «Меганом» во второй раз, она уже стала флагманской и, я уверена, её востребованность будет только возрастать. Это связано прежде всего с тем, что на   сегодняшний день сформировался большой запрос на современных, прогрессивных управленцев в сфере культуры. Новая культурная политика и серьёзные перемены во всех сферах жизни нашего общества требуют от   руководителей новых навыков, новых подходов в целом, нового взгляда на систему работы. Ведь именно от их профессионализма и заинтересованности зависит развитие культуры в современном контексте. За два потока программы мы можем наблюдать, как формируется настоящая команда «капитанов» — кадровый резерв эффективных управленцев, которым предстоит вести корабль российской культуры в большое плаванье, отмечает Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Участниками второго потока программы стали более 120 управленцев из   40 субъектов Российской Федерации. Представители учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры РФ, творческих объединений, государственные служащие в сфере культуры, искусства и творческих индустрий на протяжении двух месяцев в офлайн- и онлайн-форматах формулировали проекты инновационных изменений для своих организаций. Во втором модуле программы участники погрузились в изучение принципов ситуационного руководства, освоение техник эффективного планирования, формирования целей, расстановки сил и обеспечения ресурсами для успешного функционирования команды, а также в отработку навыков управления командным взаимодействием и эффективностью каждого отдельного сотрудника.

Участники работали под руководством опытных экспертов, среди которых тренеры по развитию управленческих компетенций, аналитики и методологи в творческих индустриях, авторы образовательных программ, эксперты в области обучения персонала. Своим опытом с управленцами в сфере культуры также делился капитан-наставник парусных судов «Седов» и «Крузенштерн» Михаил Новиков, он познакомил участников с теорией и практикой управления большой командой как большим кораблем.

Полезными инструментами для управления в сфере культуры делились эксперты программы — представители цифровой системы «PRO.Культура.РФ». Мурат Шартан и Олеся Григорьева обсудили с участниками возможности данной платформы, поделились секретами маркетинга в сфере культуры и рассказали о построении анонсирования культурных событий в регионах. «Представителям учреждений культуры сейчас просто необходимы инструменты интернет-маркетинга в работе. В век цифровизации членам коллективов данных учреждений нужно получать новые знания в этой области, а руководителям — успешно выстраивать работу в этом направлении у себя в организациях. Платформа «Культура.РФ» в том числе даёт такие бесплатные возможности, — поделилась эксперт программы «Капитаны культуры», менеджер образовательных проектов платформы «PRO.Культура.РФ» Олеся Григорьева.

По итогам программы каждый участник создал собственный проект управленческих изменений в организации с планом последующих действий. В итоговой публичной защите приняли участие авторы 11 лучших проектов, которые отобрали сами участники внутри сообщества. Среди качественных изменений, предложенных управленцами в сфере культуры: проектный отдел для молодёжных инициатив в регионе, система автоматизированной аналитики для театров, развитие института наставничества в библиотеках, аудиовизуальная медиатека, инновационная образовательная игра по балетным сказкам Петра Чайковского, центр креативных индустрий и другие инновационные идеи менеджмента в сфере культуры и искусства страны, которые впоследствии могут качественно изменить управленческий подход к этой сфере.

«Капитаны культуры» — это очень вдохновляющая история. Любому руководителю важно задать себе вопросы: «Кто я? Как я управляю? Как мне управлять ещё эффективнее?». И очень здорово, что на этой программе мы разрабатывали в том числе индивидуальные планы развития себя как лидера, как управленца. Теперь перед нами стоит задача привнести в свою рутину этот план. Ещё на «Капитанах культуры» мы задумались не только о том, что мы делаем, когда создаём тот или иной культурный продукт, но и о том, как максимально эффективно настроить процессы внутри своей организации, чему необходимо научить, какие новые технологии внедрить. Моей идей к защите являлось предложение создать проектный отдел на базе своего учреждения. Он станет объединяющим центром для крупных культурных инициатив на территории нашего города, где объединяются идеи, ресурсы и люди. И я уверена, это будет большим шагом к выстраиванию эффективной работы культурной сферы внутри региона, — рассказала участница флагманской программы «Капитаны культуры» Елена Хмелевская, директор Центра культурного развития «Среда» в городе Костомукше Республики Карелия.

Программа «Капитаны культуры» проходила в 2024 году в два потока, каждый из которых включал в себя два модуля. Между модулями работа над    проектами участников продолжалась совместно с экспертами в онлайн-формате. Второй поток флагманской программы «Капитаны культуры», также разделённый на два модуля, прошёл с 5 по 10 сентября, и с 1 по 6 ноября. В следующем году также запланировано несколько потоков программы, одна из   них пройдёт для молодых управленцев сфере культуры в возрасте от 18 до 35 лет.

Узнайте больше:  Выступление Владимира Константинова на Ялтинском международном форуме
источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»
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