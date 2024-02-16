«Таврида. АРТ»: стань частью региональной команды «Таврида.АРТ» и развивай творческие сообщества по всей стране

Арт-кластер «Таврида» объявил набор амбассадоров, медиаамбассадоров и наставников региональной команды «Таврида.АРТ». Они помогут молодежи по всей стране открыть новые возможности для творческого роста. Регистрация открыта на сайте: https://clck.ru/38muAK

Региональная команда «Таврида.АРТ» — это сообщество молодых и энергичных людей, участников проектов «Таврида.АРТ», специалистов блогосферы и лидеров молодежной политики, которые помогают открывать новые возможности для молодежи в регионах России и оказывают поддержку в продвижении арт-кластера «Таврида». В проекте выделяют три направления развития: амбассадоры, медиаамбассадоры и наставники.

Подать заявку в состав региональной команды могут участники проектов «Таврида.АРТ» в возрасте от 18 до 35 лет из субъектов Российской Федерации, а также граждане иностранных государств, проживающие на территории страны, которую представляют. Регистрация открыта с 10 февраля по 8 марта включительно на сайте https://tavrida.art/ambassadors

В 2024 году география проекта расширяется и выходит на международный уровень: появился статус «международного амбассадора». Такой амбассадор будет представлять арт-кластер за рубежом — в стране, где проживает и реализует собственные творческие инициативы.

Чтобы стать амбассадором, нужно не бояться быть собой, кайфовать от того, чем ты занимаешься и, конечно, принимать ценности «Тавриды», — отмечает Екатерина Семенова из Донецка, лучший амбассадор сезона 2023 года.

Амбассадор как доверенное лицо «Тавриды» нужен для привлечения творческой молодежи из региона и является проводником творцов к участию в образовательных заездах, фестивале «Таврида.АРТ», программах Академии творческих индустрий «Меганом» и в других проектах. Медиаамбассадоры занимаются продвижением арт-кластера в региональном инфополе, участвуют в информационной кампании, а также работают с блоггерами. Наставниками становятся амбассадоры и медиаамбассадоры прошлых лет, успешно показавшие результаты своей работы и готовые направить новые лица «Тавриды» и поделиться своими знаниями.

Быть в региональной команде — значит верить в успех любимого проекта, вкладываясь в молодежь своего региона, своего края, ведь именно ты — то самое доверенное лицо! С тебя начинается первое впечатление и дыхание других творцов, которые только-только открывают «Тавриду». И ты для них навсегда будешь светом, который эти возможности показал, — говорит наставник сезона 2023 года Наталья Суворова.

Для самих представителей «Тавриды» в регионах статус амбассадора или медиаамбассадора открывает возможность проявить себя как оратора и креатора, стать медийным и узнаваемым в своем регионе, получить опыт в публичных выступлениях, а также в перспективе стать резидентом или сотрудником арт-кластера «Таврида».

В марте на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» состоится съезд региональной команды, который объединит амбассадоров, медиаамбассадоров и их наставников, а также представителей комитетов по делам молодежи и творческих сообществ федеральной сети арт-резиденций «Таврида.АРТ». Участники выездной встречи узнают о планах и проектах арт-кластера на 2024 год. Вернувшись в свои регионы, амбассадоры будут выступать с публичными презентациями для целевых аудиторий проектов «Таврида.АРТ», а медиаамбассадоры создавать и распространять контент, позволяющий молодежи понять, что такое «Таврида» и какие возможности она дает.

СПРАВКА: «Таврида.АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор — АНО «Центр развития культурных инициатив». «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодёжь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодёжного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер, который объединил образовательные заезды, фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, акселератор проектов, Академию творческих индустрий «Меганом» и другие проекты. В 2023 году по распоряжению Президента РФ Владимира Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодёжно-просветительский курорт. В настоящее время ведутся работы по развитию территории и расширению инфраструктуры.

источник: пресс-служба «Таврида. АРТ»