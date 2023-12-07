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«Таврида» дает возможность молодым творцам заявить о себе на Всемирном фестивале молодёжи

«Таврида» дает возможность молодым творцам заявить о себе на Всемирном фестивале молодёжи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:48 07.12.2023

Со 2 по 6 марта 2024 года в Сириусе на площадке Всемирного фестиваля молодёжи будет представлено молодое искусство и дизайн со всего мира. На выставке и ярмарке «Арт.Молодость»  участники фестиваля смогут не только увидеть, но и приобрести понравившиеся произведения современных художников, скульпторов, дизайнеров и мастеров.

«Арт.Молодость» (проект «Таврида.АРТ») — проект, призванный поддержать молодые российские бренды, сделать их продукцию доступной широкой аудитории, обратить внимание людей на аутентичность и многогранность российского дизайна. Корнеры проекта уже стали неотъемлемой частью площадок арт-кластера «Таврида» и крупных фестивальных площадок страны.

В дни Всемирного фестиваля молодёжи проект «Арт.Молодость» предстанет в расширенном международном формате — он объединит выставку и ярмарку работ российских и иностранных творцов.

Принять участие в выставке и ярмарке «Арт.Молодость» смогут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет: художники, живописцы, скульпторы, дизайнеры, производители, представители локальных брендов — все, кто готов заявить о себе, кто хочет, чтобы о его творчестве узнали люди со всего мира.

Выставка «Арт.Молодость» — большая галерея современного искусства, которая объединит оригинальные и актуальные произведения искусства молодых зарубежных и российских художников, как уже именитых, так и начинающих, неизвестных широкой аудитории. Экспозиции выставки охватят три основных направления: «видео-арт и цифровое искусство», «инсталляция, скульптура и кинетическое искусство», «живопись и графика».

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Отбор работ художников проходит через специально созданный чат-бот, куда каждый желающий может прислать изображения предметов своего творчества. Чат-бот запустили творческие кураторы проекта — программный директор ВФМ-2024, руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин и известный российский галерист Юрий Омельченко. Ссылка на чат-бот: @artmolodost_show_bot Работы принимаются до 25 декабря 2023 года (включительно).

Ярмарка «Арт.Молодость» — международный молл, который соберет самую разнообразную продукцию молодых дизайнеров и локальных предпринимателей: от базовой одежды и сувениров до эксклюзивных коллекций. Наряды, головные уборы, аксессуары, косынки и платки, украшения, сумки, элементы декора, открытки, блокноты, книги и журналы, свечи и ароматы — разнообразие изделий от аутентичных, привезенных из отдаленных уголков России и стран-участников ВФМ-2024, до  ультрасовременных и технологичных.

Для участия необходимо до 25 декабря 2023 года (включительно) заполнить заявку на сайте: https://clck.ru/36yD66

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