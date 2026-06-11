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Новости Республики

«Тебе хана!»: в Севастополе мужчину задержали за хулиганство — на него «косо смотрели»

Опубликовал: news-parser в Происшествия 12:44 11.06.2026

В нетрезвом состоянии действительность воспринимается совсем иначе, чем есть на самом деле, поэтому нередко пьяная фантазия доводит до вызова наряда полиции.

Под воздействием алкоголя 47-летнему мужчине, который проходил мимо остановки общественного транспорта, показалось, что компания молодых людей косо на него смотрит и насмехается. Посчитав это за личное оскорбление, наш пьяный герой решил разобраться с обидчиками.

Мужчина подошел к парням и стал предъявлять им претензии, проявляя все больше и больше агрессии в их адрес. В ответ молодые люди пытались успокоить дебошира и сгладить конфликт, но тщетно. В ярости мужчина достал из кармана складной нож и, открыв его, начал размахивать им в сторону одного из 22-летних парней, выкрикивая нецензурные слова и угрозу расправиться: «Я тебя зарежу, тебе хана!», — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Испугавшись за свою жизнь, молодой человек обратился в полицию. Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по Ленинскому району оперативно задержали неадекватного злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальная санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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