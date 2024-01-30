Технологии нотариата: топ-5 регионов, жители которых чаще других выбирают дистанционные сделки

Москвичи все чаще заключают сделки с жителями Крыма, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Севастополя и Красноярского края, экономя при этом на билетах и отелях и сохраняя другой важный ресурс — личное время. Как им это удается? С помощью современных технологий нотариата. Так, по итогам года, рекордное число нотариально удостоверенных дистанционных сделок было заключено между Москвой и Крымом. На втором месте оказалась связка «Москва-Краснодарский край». Замыкает тройку лидеров Северная столица, жители которой тоже успели «распробовать» все преимущества дистанционных сделок — прежде всего, в рамках деловых связей с крымчанами и москвичами.

2023 год не оставил сомнений: удобные и безопасные дистанционные сделки в нотариальной форме востребованы, и тренд на такой формат уверенно набирает обороты. За прошедший год спрос на дистанционный формат вырос вдвое, а, если сравнить с показателем первого года работы нотариальной «дистанционки», ее популярность увеличилась в 9 раз. Что важно, на сегодняшний день в России не осталось практически ни одного региона, где дистанционный формат оказался бы не у дел. Опыт дистанционный сделок есть у нотариусов по всей стране — от Калининграда до Камчатки. Такой формат освоили и в труднодоступных районах, и на новых территориях, и в городах-миллионниках, и в небольших населенных пунктах. Более того, в практику вошел и вариант трехсторонней трансрегиональной сделки, когда к сделке привлекаются нотариусы не двух, а сразу трех субъектов РФ. В частности, такие сделки были удостоверены нотариусами Амурской, Астраханской, Воронежской, Иркутской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей, палатах Крыма и Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, Красноярского, Пермского и Ставропольского краев.

Так, например, два сособственника (один из Самары, другой из Новосибирска) дистанционно продавали квартиру, которая досталась им по наследству, жителю Ангарска. Недвижимость находилась именно в регионе проживания покупателя, и возможность дистанционного удостоверения сделки позволила продавцам избежать длительных перелетов, трудностей с размещением и прочих проблем. В другом примере трехсторонняя дистанционная сделка касалась выделения долей в квартире, приобретенной на средства маткапитала, и последующей продажи этого жилья. Покупатель и сама недвижимость находилась в Красноярске, два собственника (муж и жена) — в Сочи, а третий собственник, их взрослая дочь, — в Санкт-Петербурге.

Если говорить о сферах применения, то дистанционный формат сделок, как и прежде, наиболее популярен, когда речь идет о сделках с недвижимостью. Второе место занимает сфера брачно-семейных правоотношений, третье — корпоративные сделки.

Если же посмотреть на причины, по которым заявители чаще всего обращаются именно к дистанционному варианту удостоверения договора, то самым распространенным и очевидным аргументом здесь будет расстояние. В случае с «дистанционкой» стороны сделки избавляются от необходимости ехать за сотни или тысячи километров для встречи друг с другом, экономят на билетах и проживании, не сталкиваются с проблемой оформления отгула или отпуска на работе. По сути, единственное, что потребуется от каждого участника сделки, — найти 30-40 минут для визита в удобную для себя нотариальную контору. Именно столько сегодня в среднем занимает процедура дистанционного удостоверения сделки.

Что особенно важно, выбор в пользу современного и технологичного формата заключения сделки в этом случае не создает для сторон никаких дополнительных рисков, как это происходит с заочными онлайн-сделками в простой письменной форме. Сделка в дистанционном формате с привлечением двух и более нотариусов сохраняет все гарантии безопасности, которые в целом дает нотариальная форма. То есть нотариусы, как и в «классическом варианте», лично общаются со сторонами договора, выясняют их реальную волю, подробно рассказывают о правовых последствиях сделки и проводят все необходимые проверочные действия. При этом привлеченные к сделке нотариусы несут солидарную полную имущественную ответственность за качество и результат своей работы. Кроме того, при дистанционных сделках обязательным условием является и их видеофиксация, что дает дополнительные гарантии защиты от последующего оспаривания. Как результат, дистанционная сделка сегодня фактически стала надежной и прогрессивной альтернативой рискованной сделке через представителя, где нотариальная форма используется только для доверенности, а не для самого договора.

Отметим, что идея внедрения в практику российских нотариусов столь прогрессивного и востребованного для граждан и бизнеса формата начала прорабатываться еще в 2018 году. Дистанционные сделки стали одним из ключевых пунктов концепции так называемой второй волны цифровизации нотариата, подготовкой которой занималась специальная рабочая группа ФНП.

Возвращаясь к теме аргументов в пользу дистанционного удостоверения сделки, нельзя не отметить и определенный психологический «бонус» такого формата — сторонам договора не приходится лично встречаться и общаться друг с другом. Такой нюанс может нередко играть даже определяющую роль — к примеру, если к нотариусам обращаются бывшие супруги, которым нужно решить вопрос с разделом имущества или с выплатой алиментов.

Для участников корпоративной сферы дистанционный формат является, безусловно, эффективным способом сэкономить один из самых ценных ресурсов в бизнесе — время. Организовать встречу, скажем, двух владельцев или топ-менеджеров компаний в одном месте бывает практически нереально, даже если оба они находятся, к примеру, в столице. Вместо того, чтобы стоять часами в пробках и вносить коррективы в напряженный рабочий график, им гораздо целесообразнее обратиться сразу к нескольким нотариусам и решить вопрос с минимальными временными издержками. Чего уж говорить о корпоративных сделках, участники которых находятся в разных регионах, — дистанционный формат здесь нередко становится настоящим спасением.

В отдельную «целевую аудиторию» дистанционного формат стоит выделить и жителей труднодоступных и малонаселенных районов. Для них вариант с поездкой в другой город или тем более субъект РФ для решения тех или иных правовых вопросов может быть попросту недоступен — в силу погодных условий, сложностей с транспортным сообщением и прочих особенностей тех мест, где они проживают. Именно нотариус является квалифицированным юристом, доступным даже в таких далеких и зачастую отрезанных от остального мира уголках нашей страны. А наличие у него специальных технических средств и оборудования позволяет решить волнующий человека вопрос без лишней головной боли.

Дистанционный формат сегодня практикуется для самых разных сделок: договоров залога, займа, поручительства, медиативных соглашений, для определения долей в праве, раздела наследства и др. При этом сфера его применения имеет все шансы стать еще шире. В частности, экспертную поддержку получает инициатива о распространении дистанционного формата для удостоверения решений собраний участников обществ.

источник: Федеральная нотариальная палата