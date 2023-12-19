Телефоны, по которым крымчане, пострадавшие от недавней непогоды, могут обратиться по вопросам выплаты компенсаций

Состоялось очередное рабочее совещание о мерах, принимаемых по ликвидации последствий комплекса опасных гидрометеорологических явлений на территории Республики Крым.

Граждане, пострадавшие в результате ЧС в Республике Крым, обращаются за получением компенсационных выплат в центры «Мои Документы», расположенные по месту их регистрации. На портале Госуслуги опубликована подробная информация, касающаяся оформления компенсаций: виды выплат, категории заявителей, сроки и необходимые документы, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

При возникновении вопросов обратиться можно по телефонам органов труда и социальной защиты населения администраций муниципальных образований, пострадавших от ЧС: Евпатория: +7 (36569) 3-22-49; Джанкой: +7 (36564) 3-14-28; Саки: +7 (36563) 3-04-03; Ялта: +7 (36543) 4-40-61; Симферополь: +7 (3652) 600-190; Алушта: +7 (36560) 5-33-65; Судак: +7 (36566) 3-26-78; Красноперекопский район: +7 (36565) 2-12-33; Сакский район: +7 (36563) 3-06-04; Симферопольский район: +7 (3652) 560-266, +7 (3652) 560-267; Белогорский район: +7 (36569) 9-15-94; Нижнегорский район: +7 (978) 6992785; Советский район: +7 (36551) 9-29-03; Черноморский район: +7 (36558) 9-12-94; Джанкойский район: +7 (36564) 3-32-92; Красногвардейский район: +7 (36556) 2-50-29; Бахчисарайский район: +7 (36554) 4-24-48.

Дополнительно можно обращаться по телефону «Единого контакт-центра»: 8 800 100 00 01 и по телефону 112.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым