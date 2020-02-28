Тема шестого Ялтинского Международного Экономического Форума: «Регионы России и мир»

Тема VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) сформулирована как «Регионы России и мир». В Москве состоялось заседание Программного комитета по подготовке и проведению VI Ялтинского международного экономического форума, где обсудили программу предстоящего ЯМЭФ.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя организационного комитета VI Ялтинского Международного Экономического Форума Андрей Назаров, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров, член Парламента Республики Хорватия, кандидат в президенты Республики Иван Пернар, заместитель Председателя Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития Рустам Муратов, министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко, генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Наиль Габбасов и другие участники Комитета. ⠀

В рамках 40 секций Форума обсудят вопросы малого и среднего бизнеса, цифровой трансформации, строительства, как новой философии отрасли, туризм как региональной стратегии роста, а также технологические процессы и производительность труда. Кроме того, в Ялте пройдет награждение победителей премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». ⠀

Свои итоги подведут и организаторы Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-капитал». Еще одним событием станет Форум: «Друзья Крыма: «надежное партнерство – гарантия развития».

Также, участникам Ялтинского форума будет предложено спроектировать будущее на форсайт сессии регионов России под названием «Прогноз роли МСП в экономике России в 2040 – 2045 годах».

В рамках VI Форума состоится Ялтинская конференция, приуроченная к 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года. ⠀ Справка: Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие 4 564 человека, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд рублей. ЯМЭФ-2020 пройдёт с 23 по 25 апреля в Ялте.

Фото и материалы: Корпорация развития Республики Крым.