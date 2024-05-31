Теперь есть закон, предусматривающий формирование реестра должников по алиментным обязательствам﻿

Глава государства подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Федеральным законом предусматривается формирование реестра должников по алиментным обязательствам, являющегося составной частью банка данных, содержащего сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, который создаётся и ведётся, в том числе в электронном виде, Федеральной службой судебных приставов.

Согласно Федеральному закону в реестр должников по алиментным обязательствам включаются сведения о должниках по алиментным обязательствам, привлечённых к административной и (или) уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо нетрудоспособных родителей и (или) объявленных судебным приставом-исполнителем в розыск.

Федеральным законом устанавливается, что сведения по исполнительным производствам, должники по которым включены в реестр должников по алиментным обязательствам, являются общедоступными до исключения сведений о должнике по алиментным обязательствам из указанного реестра в связи с полным погашением задолженности или по другим основаниям, установленным в соответствии с порядком создания и ведения банка данных.

Федеральный закон принят Государственной Думой 6 мая 2024 года и одобрен Советом Федерации 22 мая 2024 года.

источник: Кремлин.ру