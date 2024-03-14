Теперь так: в ЕГРН будут заносить всех имеющих право пользования жильем﻿

Инициативу подготовили во исполнение постановления Конституционного суда от 24 марта 2015 года. Согласно пояснительной записке, она направлена на установление правового механизма, который обеспечит максимальную прозрачность информации о правах третьих лиц на отчуждаемые жилые помещения.
Как пояснил в комментарии «РГ» первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, предпосылкой для появления законопроекта стала печальная история покупки недвижимости жителем Санкт-Петербурга Адамом Богатыревым. В 2012 году он приобрел с аукциона по продаже арестованного имущества трехкомнатную кооперативную квартиру, однако вселиться в нее не смог из-за того, что бывшие ее обитатели не собирались съезжать.
Новому владельцу ничего не оставалось, как только обращаться в суд. Там-то и выяснилось, что жилье является совместно нажитым имуществом пожилой супружеской пары, — отметил депутат, — но, кроме них, в ордер на предоставление квартиры в кооперативном доме была вписана их дочь, которая также проживала в ней с мужем и двумя несовершеннолетними детьми. Семья взяла заем под залог жилья, но не смогла рассчитаться по нему. Тогда кредиторы наложили арест на недвижимость и продали ее с публичных торгов.
Кошелев рассказал, что Богатырев долго судился, но в итоге добился только того, что выселению подлежали пожилые супруги и их зять, а дочь с детьми сохранили право на проживание в спорном помещении, поскольку не удалось доказать, что она давала согласие на то, чтобы родители взяли кредит под залог недвижимости.
Сегодня в соответствии с Жилищным кодексом все члены семьи собственника квартиры имеют право пользоваться помещением наравне с ним и теряют такую возможность при разводе, если нет никаких дополнительных соглашений, — уточнил депутат. — Но если бывший член семьи по каким-то причинам не может приобрести или снять себе другое жилье, то на основании решения суда за ним сохраняют на определенный срок возможность остаться на прежнем месте. Если в этот момент квартира будет выставлена на продажу, новый собственник может и не узнать, что купил квадратные метры с таким обременением, ведь сведения о нем не вносятся в ЕГРН.
По его словам, чтобы разрешить подобные коллизии, и принимается законопроект, уточняющий основания для возникновения права членов семьи собственника квартиры, в том числе и бывших, на пользование жилым помещением. Это актуально, если они в момент приватизации или после полной выплаты паевого взноса имели равные права с владельцем, либо внесены в ордер на вселение, либо живут в нем по решению суда. Такие сведения в течение пяти дней должны быть в обязательном порядке внесены в ЕГРН и быть доступны для проверки.
К заявлению, которое может подать претендент, нужно приложить:
- договор передачи жилого помещения в собственность (приватизации),
- либо ордер на жилое помещение, предоставленное на основании решения общего собрания членов жилищно-строительного кооператива,
- либо решение суда, подтверждающее право пользования жильем членом семьи, в том числе и бывшим.
Если квартира находится в долевой собственности, заявление должны подать все владельцы.
Кроме того, при оформлении ипотеки потребуется письменное согласие всех членов семьи собственника, в том числе и бывших, не утративших права пользования квартирой. Это также застрахует всех добросовестных участников сделки от неприятных сюрпризов, пояснил парламентарий.
источник: «Российская газета»
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