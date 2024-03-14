Теперь так: в ЕГРН будут заносить всех имеющих право пользования жильем﻿

Сведения о членах семьи собственника квартиры, в том числе бывших, будут заносить в Единый государственный реестр недвижимости. Это поможет избежать спорных ситуаций после покупки недвижимости. Такой правительственный законопроект Госдума, сообщает

Инициативу подготовили во исполнение постановления Конституционного суда от 24 марта 2015 года. Согласно пояснительной записке, она направлена на установление правового механизма, который обеспечит максимальную прозрачность информации о правах третьих лиц на отчуждаемые жилые помещения.

Как пояснил в комментарии «РГ» первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, предпосылкой для появления законопроекта стала печальная история покупки недвижимости жителем Санкт-Петербурга Адамом Богатыревым. В 2012 году он приобрел с аукциона по продаже арестованного имущества трехкомнатную кооперативную квартиру, однако вселиться в нее не смог из-за того, что бывшие ее обитатели не собирались съезжать.

Новому владельцу ничего не оставалось, как только обращаться в суд. Там-то и выяснилось, что жилье является совместно нажитым имуществом пожилой супружеской пары, — отметил депутат, — но, кроме них, в ордер на предоставление квартиры в кооперативном доме была вписана их дочь, которая также проживала в ней с мужем и двумя несовершеннолетними детьми. Семья взяла заем под залог жилья, но не смогла рассчитаться по нему. Тогда кредиторы наложили арест на недвижимость и продали ее с публичных торгов.

Кошелев рассказал, что Богатырев долго судился, но в итоге добился только того, что выселению подлежали пожилые супруги и их зять, а дочь с детьми сохранили право на проживание в спорном помещении, поскольку не удалось доказать, что она давала согласие на то, чтобы родители взяли кредит под залог недвижимости.

Сегодня в соответствии с Жилищным кодексом все члены семьи собственника квартиры имеют право пользоваться помещением наравне с ним и теряют такую возможность при разводе, если нет никаких дополнительных соглашений, — уточнил депутат. — Но если бывший член семьи по каким-то причинам не может приобрести или снять себе другое жилье, то на основании решения суда за ним сохраняют на определенный срок возможность остаться на прежнем месте. Если в этот момент квартира будет выставлена на продажу, новый собственник может и не узнать, что купил квадратные метры с таким обременением, ведь сведения о нем не вносятся в ЕГРН.

По его словам, чтобы разрешить подобные коллизии, и принимается законопроект, уточняющий основания для возникновения права членов семьи собственника квартиры, в том числе и бывших, на пользование жилым помещением. Это актуально, если они в момент приватизации или после полной выплаты паевого взноса имели равные права с владельцем, либо внесены в ордер на вселение, либо живут в нем по решению суда. Такие сведения в течение пяти дней должны быть в обязательном порядке внесены в ЕГРН и быть доступны для проверки.

К заявлению, которое может подать претендент, нужно приложить:

договор передачи жилого помещения в собственность (приватизации),

либо ордер на жилое помещение, предоставленное на основании решения общего собрания членов жилищно-строительного кооператива,

либо решение суда, подтверждающее право пользования жильем членом семьи, в том числе и бывшим.

Если квартира находится в долевой собственности, заявление должны подать все владельцы.

Кроме того, при оформлении ипотеки потребуется письменное согласие всех членов семьи собственника, в том числе и бывших, не утративших права пользования квартирой. Это также застрахует всех добросовестных участников сделки от неприятных сюрпризов, пояснил парламентарий.

источник: «Российская газета»