Тепло – понятие относительное: в Крыму холодает, но это не «русская зима»

В Росгидромете уверяют: первая декада января в России теплая. Синоптики уверяют: пока январь не балует «русской зимой», превышение температурных норм почти по всей территории страны будет сохраняться до конца текущей недели.

Ситуация не меняется в течение ближайших пяти дней, до конца этой недели, но это не значит, что аномальное тепло прекратится. На завтра мы прогнозируем, что в южной половине европейской части России отклонения от обычных значений будут со знаком плюс 4-8 градусов, а в Северо-Западном федеральном округе — до 12 градусов, очень тепло, — сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на азиатской территории страны отклонение составит от 12 до 20 градусов выше нормы. Отрицательные аномалии наблюдаются только на Чукотке, там холоднее нормы на 3-4 градуса.

В Крыму – похолодание (которое на фоне российской погоды – тоже «аномальное тепло»). Причина – усилившийся северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +1…+3. Возможен небольшой снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица.