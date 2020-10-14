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Терминал оплаты взломали, банкомат – не до конца. Случай в одном из сел Бахчисарайского района
Иллюстрация: nepsite.ru

Терминал оплаты взломали, банкомат – не до конца. Случай в одном из сел Бахчисарайского района

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:03 14.10.2020

В ночное время в центре одного из сел Бахчисарайского района были взломаны терминал самообслуживания и банкомат. Из терминала были похищены денежные средства. Злоумышленниками оказались двое мужчин — ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 21-летний местный житель и 25-летний гражданин Узбекистана. Каждый из них уже дал признательные показания.

Полицейские установили, что молодые люди вскрыли терминал оплаты, похитив из него деньги, а также предприняли попытку взломать банкомат, принадлежащий одному из кредитно-финансовых учреждений, однако преступный умысел не довели до конца, поскольку испугались сработавшей сигнализации.

Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище), а также частью 3 статьи 30 — пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражув крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновение в иное хранилище), — сообщили в МВД по РК.

Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Каждому из горе-грабителей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Терминал оплаты взломали, банкомат – не до конца. Случай в одном из сел Бахчисарайского района

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