Территориальный фонд ОМС РК: полисы ОМС не имеют срока действия и оформляются бесплатно

Министерство внутренних дел РФ предупреждает о новой схеме обмана граждан телефонными мошенниками: они звонят россиянам и, представляясь сотрудниками страховых медицинских организаций, утверждают, что срок действия полиса обязательного медицинского страхования якобы истек. Под предлогом его переоформления злоумышленники требуют предоставления персональных данных, которые потенциально могут быть использованы для доступа к сбережениям граждан.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования напоминает: гражданам Российской Федерации, застрахованным в системе ОМС, полисы оформляются бессрочно и бесплатно. На данный момент действительны как ранее оформленные бумажные и пластиковые полисы, так и цифровые, выданные в виде выписки после 1 декабря 2022 года.
В случае необходимости замены полиса на физическом носителе (повреждение либо утеря) новый полис ОМС оформляется в цифровом виде посредством подачи заявки на портале Госуслуг или через страховую медицинскую организацию из числа работающих в регионе.
С подробным порядком оформления или замены полиса ОМС можно ознакомиться на официальном сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым https://tfomsrk.ru/poluchenie-i-zamena-polisa-oms/, а также по бесплатному телефону Контакт-центра в сфере ОМС 8 800 301 41 53.
В то же время, не стоит бросать трубку телефона, если вам звонит настоящий страховой представитель. В обязанности представителей страховых медицинских организаций входит информирование застрахованных лиц о прохождении диспансеризации и напоминание о диспансерном наблюдении. Также они могут проводить оценку общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью. При этом от гражданина не требуется предоставление никакой информации финансового характера.
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С тегами: здравоохранение Крыма