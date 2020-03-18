Территория, экспозиции и выставочные залы «Херсонеса Таврического» закрыты для посещения

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» сообщили: в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в график работы музея временно внесены изменения — ДО КОНЦА МАРТА территория Херсонеса Таврического, экспозиционные и выставочные залы будут ЗАКРЫТЫ для посещения.

Уважаемые жители и гости Севастополя! Введенные ограничения – это шаг, сделанный в качестве меры предосторожности для предотвращения возможного распространения коронавируса. Всему коллективу музея-заповедника «Херсонес Таврический» принятые решения дались нелегко, однако если мы, как один из самых посещаемых музеев, не предпримем все зависящие от нас меры, то тем самым мы поставим под угрозу Ваше здоровье и здоровье Ваших близких. Приносим извинения за временные неудобства и выражаем надежду, что распространение коронавирусной инфекции будет взято под контроль, — отмечают сотрудники музея-заповедника.