Терроризм и госизмена: прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении двух керчан

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Керчь: 24-летнего Сергея Козлова и 26-летней Евгении Самойловой.

Козлов обвиняется по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 30 – ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств).

Кроме того, Козлов и Самойлова совместно обвиняются по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 30 – п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 1 ст. 30 – пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), а также по пп. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Установлено, что в сентябре 2023 года Козлов установил контакт с представителем ГУР МОУ и привлек к конфиденциальному сотрудничеству с иностранной спецслужбой свою сожительницу Самойлову. Он научился делать самодельные ручные гранаты зажигательного действия – «коктейль Молотова» и самодельные взрывные устройства. В октябре 2023 года, выполняя поручения украинского куратора, Козлов с использованием «коктейля Молотова» сжег в г. Керчь автомобиль c наклеенными на кузове логотипами «Z» или «V». Размер причиненного собственнику автомобиля ущерба превысил 860 тыс. рублей.

В дальнейшем обвиняемым было поручено произвести подрыв путей железнодорожного сообщения в Республике Крым и совершить убийство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации в Севастополе. Совершить теракты Козлов и Самойлова не смогли, поскольку в апреле 2024 года были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Севастополе, куда приехали, чтобы изъять из тайника компоненты для сборки двух самодельных взрывных устройств.

Расследование по уголовному делу проведено УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Прокуратура города направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

ФОТО: УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю

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