Тигран Мкртумян из Керчи взял «бронзу» международного юношеского турнира по дзюдо в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на базе спорткомплекса «Юбилейный» 3-6 июня прошел XI международный турнир по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» среди юношей и девушек до 18 лет.

В соревнованиях приняли участие более 1 500 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Израиля, Сербии и Китая. У юношей в весовой категории до 46 кг отличился керчанин Тигран Мкртумян. Воспитанник Владимира и Ильи Стрибных завоевал бронзовую медаль, — сообщает «Крымский спорт».

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