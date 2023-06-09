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Тигран Мкртумян из Керчи взял "бронзу" международного юношеского турнира по дзюдо в Санкт-Петербурге
фото: ВКонтакте, Федерация дзюдо и самбо РК

Тигран Мкртумян из Керчи взял «бронзу» международного юношеского турнира по дзюдо в Санкт-Петербурге

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 12:22 09.06.2023

В Санкт-Петербурге на базе спорткомплекса «Юбилейный» 3-6 июня прошел XI международный турнир по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» среди юношей и девушек до 18 лет.

В соревнованиях приняли участие более 1 500 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Израиля, Сербии и Китая. У юношей в весовой категории до 46 кг отличился керчанин Тигран Мкртумян. Воспитанник Владимира и Ильи Стрибных завоевал бронзовую медаль, — сообщает «Крымский спорт». 

 

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