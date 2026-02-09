Тихий обман: около 80 процентов продуктов в магазинах стали меньше без изменения цены — Роскачество

Молоко в бутылках по 970 миллилитров, 86 граммов творога в пачке вместо 100, 180 граммов масла вместо 200 — все эти примеры знакомы каждому покупателю. Около 80 процентов продуктов в российских магазинах так или иначе страдают от даунсайзинга — так называется явление, когда производитель уменьшает количество продукта в упаковке, оставляя при этом прежнюю цену. Об этом «Парламентской газете» сообщили в Роскачестве. Почему упаковки съеживаются и имеет ли покупатель право жаловаться, если вместо «честного литра» ему продали меньше — рассказываем в материале редакции.

От молока до булочек

По словам директора департамента аналитики Роскачества Василия Смирнова, сегодня порядка 80 процентов продуктов на полках магазинов так или иначе пострадали от даунсайзинга. В среднем в зависимости от категории товаров «похудение» бутылок, пачек и прочих упаковок составило до 10.

По нашим наблюдениям это явление так или иначе присутствует в молочной продукции, бакалее — разнообразных крупах, кондитерских изделиях и так далее, — отметил эксперт. — При этом лидером по распространенности даунсайзинга можно, пожалуй, назвать молочную продукцию. Уменьшается объем молока в бутылке, вес творога в пачке, сметаны, натуральных йогуртов. Даже больше: мы уже видим, как продавцы начинают использовать сохранение привычного количества продуктов как маркетинговый ход, когда на упаковках пишут, например, «честный литр молока».

Даунсайзинг, отметил Василий Смирнов, понемногу проникает в новые сферы. Например, в последнее время ощутимо уменьшилась выпечка, которая в магазинах продается поштучно, причем как в размерах, так и по весу.

Объяснение здесь простое: в последние годы производители регулярно сталкиваются с ростом издержек, — пояснил собеседник издания. — Дорожают ингредиенты, коммунальные услуги, топливо, растут зарплаты на производствах. В этих условиях, чтобы не шокировать потребителя резкими ценовыми скачками и хотя бы попытаться удержать стоимость продуктов в каком-то приемлемом диапазоне, и вводится такая мера, как уменьшение количества товара».

Главное — указать вес

При этом производители могут идти на самые разные ухищрения, чтобы даунсайзинг скрывать до последнего. Например, некоторое время назад в соцсетях активно обсуждались творожные сырки известного производителя. Они продавались в больших ярко оформленных коробках. Вот только сам сырок занимал в лучшем случае половину внутреннего пространства, все остальное — просто воздух.

Здесь ситуация двоякая, — рассказал Василий Смирнов. — С одной стороны, конечно, покупателю неприятно, когда содержимое упаковки настолько сильно расходится с ожиданиями. С другой — законодательство никак в этом вопросе производителя не ограничивает. Единственное, что он должен сделать, — указать на этикетке реальный вес товара. Если эта пометка есть, упаковку он может делать абсолютно любую, и это не будет считаться нарушением.

Помимо явного даунсайзинга, подчеркнул эксперт, существует и скрытый, когда производитель просто недокладывает или недоливает товар, а указанные на этикетке вес или объем не соответствуют реальным. Это уже прямое нарушение прав покупателя. Обнаружив такой товар на полке, можно смело обращаться с жалобой в контролирующие органы.

источник: «Парламентская газета»

