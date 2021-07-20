Тяжело в учении. Крымские огнеборцы потушили «пожар» на элеваторе в Джанкойском районе

В Джанкойском районе прошло пожарно-тактическое учение по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ в силосном корпусе элеватора.

Мероприятие состоялось в рамках особого противопожарного режима. Главная цель учений — предупреждение возникновения пожаров, проверки готовности сил и средств к оперативному реагированию и повышение их боеспособности в условиях повышенного класса пожароопасности в летний период, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

Отмечается, что в ходе учений крымские пожарные отработали алгоритм совместных с персоналом объекта действий в случае возникновения пожара по повышенном рангу, в том числе элементы боевого развертывания и выход огнеборцев на боевые позиции.

Кроме того, выработано взаимодействие администрацией объекта со специальными службами района (полицией, медслужбой, водой Крыма), а также организация связи на пожаре и оперативный план пожаротушения на объекте.

Поставленная перед подразделениями цель по отработке ликвидации условного возгорания была достигнута в полном объёме. Слаженная работа подразделений привела к быстрой ликвидации условного пожара. Такие совместные тренировочные мероприятия помогают не только сократить время оперативного реагирования пожарно-спасательных подразделений, но и являются основой противопожарных мер для руководства и персонала учреждений полуострова, — подчеркнули в ГУ МЧС России по РК.

В ходе проведения учений были задействованы силы и средства от территориальной подсистемы Республики Крым РСЧС: 11 единиц техники и 43 человека, из них от МЧС России — 5 единиц техники и 21 человек.

Фото: ГУ МЧС России по РК.