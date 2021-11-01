«То ему то, а то вдруг раз — и это»… В Севастополе снимают блокпосты, установленные на въезде в город

«То ему то, а то вдруг раз — и это»… — легендарная фраза из фильма «Журавушка» (реж. Н. Москаленко, 1968), по мнению многих, как нельзя лучше характеризует ситуацию, которая складывается в Севастополе. Суть в том, что активно анонсированные блокпосты на въезде в город, установленные на период ноябрьских праздников для того, чтобы проверять приезжих на наличие сертификатов о вакцинации, проработали лишь три дня. 2 ноября они будут сняты. По решению губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Чиновник, сообщает ForPost , на заседании правительства города заявил, что количество иногородних, которые хотят проехать через посты, практически свелось к нулю.

Мы максимально проинформировали всех, и люди изменили свои планы и уже не собираются посещать Севастополь. Три дня дали эффект, который был необходим — это значительное снижение туристического потока, и сегодня блокпосты больше проблем создают севастопольцам, — цитируют губернатора журналисты.

Реакция самих севастопольцев на решение губернатора? Неоднозначная. Здесь — срез мнений. Изначально, напомним, планировалось, что блокпосты на въезде в Севастополь будут работать вплоть до 7 ноября. Стояла задача — ограничить поток туристов в город, потому как в городе ситуация, связанная с распространением коронавируса, остаётся тяжёлой.