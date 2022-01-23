То ли холодно, то ли стационарных камер наблюдения хватает, но «треног» на дорогах Крыма все меньше

Госавтоинспекция информирует о размещении передвижных комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД (в народе – «треног») на предстоящую неделю. Скажем сразу, их немного, но это не значит, что можно нарушать скоростной режим. Тем более, что счет стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах Крыма уже идет на сотни.
Ну а передвижные комплексы (размещаются ежедневно с 8:00 до 18:00) расположены по следующим локациям:
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Симферопольский район.
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 627 км. + 850 направление г. Джанкой;
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 684 км + 850 м;
- а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Украиной, 24 км. + 860 м;
- а/д Саки – Орловка, 13 км. + 050 м;
- а/д Дубки – Левадки 6 км. + 100 м;
- а/д Симферополь – Николаевка 23 км. + 060 м.
- а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Украиной (с. Укромное);
Бахчисарай и Бахчисарайский район.
- а/д Саки – Орловка, 37 км. + 650 м. (с. Вилино);
Алушта.
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 691 км;
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 693 км + 400 м;
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 705 км. + 110 м;
Сакский район.
- а/д Черноморское – Евпатория, 62 км. + 300 м. (с. Колоски);
- а/д Симферополь – Евпатория, 41 км. + 350м; (с. Орехово) АЗС «АТАН»
Ялта.
- а/д Ялта – Севастополь, 3 км. + 100м. (г. Ялта);
- а/д Ялта – Севастополь, 8 км. + 500м;
Судак.
- а/д Грушевка – Судак, 9 км. + 400 м;
Кировский район.
- а/д «Таврида – Первомайское» 1 км;
Ленинский район.
- а/д Керчь – Чистополье – Новоотрадное, 2 км. + 300 м, с. Октябрьское;
- а/д Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь, 413 км. + 100м;
Феодосия.
- а/д Белогорск – Феодосия, 58 км. + 950 м.
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