То ли мужчины нервные, то ли женщины о своих правах помнят. Два факта угроз убийством в Симферополе

За один день в дежурную часть отдела полиции «Железнодорожный» (в Симферополе) поступили два сообщения от женщин, каждая из которых заявила об угрозах убийством. Обе женщины 32-лет, местные жительницы, рассказали полицейским, что им на бытовой почве угрожали убийством их мужчины, используя кухонные ножи.

В каждом из этих случаев незамедлительно на место происшествия прибыл участковый инспектор полиции, который сумел спасти потерпевшую от расправы со стороны нетрезвого дебошира. Стражи порядка задержали неоднократно судимых за имущественные преступления жителей Симферополя, — рассказали в МВД по РК.

В первом случае к 42-летнему подозреваемому в квартиру пришла его сестра с другом, оба в состоянии сильного алкогольного опьянения. Попытавшись выгнать непрошенных гостей и не получив результата, хозяин взял кухонный нож и, приставив к горлу сестры, вывел ее за дверь. Женщина всерьез опасалась за свою жизнь. Прибывший полицейский, будучи хорошим психологом, сумел уладить конфликт. В полиции отметили, хоть подозреваемый признал свою вину и раскаялся, ему придется нести ответственность за свой поступок.

Во втором случае 46-летний мужчина вместе с сожительницей употреблял спиртные напитки совместно с хозяином квартиры, у которого пара снимает комнату. Под воздействием алкоголя у подозреваемого взыграла ревность к сопернику – хозяину жилища, свое возмущение он выплеснул на благоверную, обвинив ее распущенности. Потерпевшая ответила ему ударом пустой бутылки по голове, а он в порыве ярости, взяв стола кухонный нож, начал угрожать ей убийством и физической расправой, — сообщили в МВД по РК.

В отношении обоих дебоширов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) и избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Полиция предупреждает, что во всех случаях получения угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы с целью предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений против личности.