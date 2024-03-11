То ли пиар, то ли тень на плетень. Украинская разведка сообщает о подготовке операции в Крыму

Знаете, логику противника понять иногда невозможно. «Мясные» штурмы, редкостное самоубийственное упрямство в Крынках, шоу с погибающим десантом, удары по Крымскому мосту… Поэтому, когда мы узнали о громких заявлениях террориста Буданова (руководитель украинского Главного управления разведки, действительно, внесен в нашей стране в список террористов) о «готовящейся в Крыму спецоперации», рубить с плеча, дескать бред и блеф, не стали. Ну да, тот, кто что-то затевает, не будет голосить на весь мир и анонсировать воплощение в жизнь своих задумок. Но это, братцы, Киев. От нынешних властителей «незалежной» всего можно ожидать. Любая пиар-акция даже с сотнями трупов – им только в радость. А картинку смонтировать, желательно, с «прапором» — плевое дело.

Итак, Украина готовит «серьезную операцию в Крыму«. С таким утверждением выступил начальник ГУР минобороны «незалежной».

Зеленский уже «поведал миру» о «скором уничтожении Черноморского флота», вот и террорист Буданов туда же:

Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму.

По его словам, впереди осуществление «некоего стратегического замысла». Этой же цели служат попытки ВСУ атаковать левобережье Днепра в Херсонской области.

ТАСС отмечает: «патриотическая накачка» населения идет полным ходом. Накануне вечером в эфире украинских телеканалов показали фильм об «успехах» ВСУ и операциях военной разведки на этом направлении. Все это понятно. Мартовские события 2014-го – фантомная боль для Киева.

А дальше, право, теряемся, смеяться или плакать. Тезисы последнего «уверенного спича террориста Буданова»:

— война с Россией началась 10 лет назад в Крыму,

— сопротивление местного населения (??!!) не прекращается (??!!) ни на миг (??!!),

— для успешного контрнаступления ВСУ контролируют акваторию Черного моря и «будут в Крыму»,

— военные объекты в Крыму под постоянным огнем (??!!),

— успехами (??!!) ВСУ обязаны «местным патриотам» в Крыму (ладно, частично согласимся, ждунов на полуострове еще выжигать и выжигать), которые шпионят и передают информацию украинской разведке,

— не удержимся, приведем точную цитату: «Мы обещали, что в 2023 году украинские спецподразделения будут в Крыму, и мы это обещание выполнили»… Шта? В смысле, что? Пленными и, простите, трупами? Или трехминутной ночной фотосессией?

А еще террорист обещает всем нам «сюрпризы» и не советует приближаться к Крымскому мосту.

Вариантов объяснения этих «тезисов» десятки. От «обдолбался» до лютой русофобской, крымофобской ненависти. Но это неважно. Всяко, можно все списать на пиар недофюрера, но логика в Киеве не ночевала, факт. Поэтому все может быть. И наши военные, компетентные органы, разведка и контрразведка прекрасно понимают: от этих можно всего ожидать. От «десанта» до подрыва моста, от фото и видео с флагом до массированных атак морскими и воздушными дронами. Будем бдительными. Враг, может, и тень на плетень наводит, но это враг. И недооценивать его коварство, решимость, злобу нельзя.