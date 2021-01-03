То ли праздничное затишье, то ли тенденция к снижению числа заразившихся. COVID-19 в Крыму

За 2 января на территории Республики Крым зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 174 выявлены при обращении за медицинской помощью, 46 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 879 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 115 человек, выздоровевших за весь период – 20 449 человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 3453 человека, стационарное (covid и пневмония) — 2962, изолировано в обсерваторы – 0.