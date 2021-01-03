Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | То ли праздничное затишье, то ли тенденция к снижению числа заразившихся. COVID-19 в Крыму

crimeapress_news

В Севастополе – 81 новый случай заражения коронавирусом
Фото: jewhisperer, pixabay.com

То ли праздничное затишье, то ли тенденция к снижению числа заразившихся. COVID-19 в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:35 03.01.2021

За 2 января на территории Республики Крым зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 174 выявлены при обращении за медицинской помощью, 46 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 879 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 115 человек, выздоровевших за весь период – 20 449 человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 3453 человека, стационарное (covid и пневмония) — 2962, изолировано в обсерваторы – 0.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической  обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса, — отмечают специалисты.

То ли праздничное затишье, то ли тенденция к снижению числа заразившихся. COVID-19 в Крыму

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.