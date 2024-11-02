Только 8% жителей Крыма верят в то, что в «черную пятницу» честно снижают цены

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Только 8% жителей Крыма полагают, что скидки в «черную пятницу» — это скорее честное снижение первоначальных цен («Сезон подходит к концу, на некоторые товары упадет спрос, вполне разумно проводить ликвидацию по низким ценам»). 75% респондентов уверены, что ноябрьская распродажа — скорее обман («Цены заранее повышают, а потом в «черную пятницу» делают скидку, чтобы итоговая стоимость была как до повышения»; «Минус 90% скидка означает, что товар продают за копейки, но почему-то он стоит столько же, сколько неделей раньше»). 17% затруднились с ответом («Кто-то честный, кто-то нет»).

Мужчины чаще женщин считают большую ноябрьскую распродажу нечестной: 78% против 71% соответственно. Респонденты 35—45 лет убеждены в этом чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

73% опрошенных не будут приобретать товары в «черную пятницу». Планирует покупки только каждый десятый. Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей сообщали о таком намерении чаще (14%).

Средняя сумма, которую жители Крыма готовы потратить в «черную пятницу», составляет 20500 рублей.

В «черную пятницу» каждый четвертый опрошенный (25%) планирует купить одежду, каждый пятый собирается приобрести бытовую технику и электронику, 15% — обувь. 10% планируют потратиться на гаджеты, 7% — товары для дома. По 6% будут покупать мебель и товары для детей, 4% — косметику.

Время проведения: 3—31 октября 2024 года

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