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Только каждый десятый крымский рекрутер никогда не встречал ложных сведений в резюме
иллюстрация: pikist.com

Только каждый десятый крымский рекрутер никогда не встречал ложных сведений в резюме

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:04 10.06.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и образовательного холдинга Skillbox приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.

По данным рекрутеров, кандидаты чаще всего вносят недостоверные данные в резюме, касающиеся профессиональных навыков (с этим сталкивались 55% работодателей), круга обязанностей на предыдущих должностях (43%) и опыта работы (40%). Выявить нестыковки в резюме эйчарам несложно: в их арсенале — собеседования, профтесты, проверки рекомендаций, запросы выписки из трудовой книжки.

Каждый пятый эйчар встречал резюме соискателей, исказивших личные данные. 19% специалистов по подбору персонала отмечали, что некоторые претенденты преувеличивали уровень владения специализированным ПО. Еще 15% менеджеров выявляли ложь об уровне владения иностранным языком.

9% рекрутеров сообщили, что кандидаты добавляли в резюме несуществующие курсы и тренинги. По 4% опрошенных сталкивались с неточностями в разделах о наградах и основном образовании.

При этом каждый десятый специалист по подбору персонала заявил, что никогда не встречал ложных сведений в резюме.

В Skillbox отмечают: для работодателей практический опыт кандидатов является критически важным, поэтому нужно обладать реальными навыками, а не создавать иллюзию компетентности. По данным компании, для 94% студентов наличие практики в образовательных программах является ключевым параметром при выборе онлайн-курсов, и 75% студентов связывают достижение карьерных целей именно с практической составляющей обучения.

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