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Только поезда «Таврия» привезли в на Новый год почти сто тысяч туристов
Фото: ГСЭ

Только поезда «Таврия» привезли в Крым на Новый год почти сто тысяч туристов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:32 12.01.2024

За новогодние праздники (с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024) «Гранд Сервис Экспресс» перевез поездами «Таврия» в направлении Крыма 90,6 тысяч пассажиров. Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В обратном направлении также перевезено 90,6 тысяч пассажиров (+18%).

С нами путешествовало 35 750 детей в возрасте до 18 лет (+26%), в том числе 1090 человек в составе организованных детских групп (+175%). Больше всего пассажиров проехало в поездах «Таврия» 7 января 2024 года – почти 20 тысяч человек. В Симферополь больше всего пассажиров прибыло 30 декабря 2023 года – 5 379 человек. Поездом «Гранд Экспресс» из Петербурга в Москву за этот период перевезено 3119 пассажиров (+11%), из Москвы в Петербург – 3221 пассажир (+7%), — сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

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