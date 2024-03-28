Только-только открыли обновленную набережную Терешковой в Евпатории… и тут пришли «мелкие хулиганы»

В Евпатории полицейские отреагировали на публикацию в соцсетях и привлекли к ответственности правонарушителя.

В социальных сетях пользователи пожаловались на неизвестных, которые испачкали стены здания кафе, расположенного на территории только что открытой после ремонта набережной имени Валентины Терешковой.

Изучив выложенные в сеть фото и видеоматериалы, участковые уполномоченные полиции ОМВД России по г. Евпатории оперативно установили нарушителя общественного порядка. Им оказался 21-летний местный житель, который пояснил, что в компании друзей праздновал день рождения товарища и решил нестандартно поздравить друга — вымазать его лицо кондитерскими сливками. Однако часть продукта разлетелась в стороны и попала на стены и тротуар набережной. Убрать за собой никому из компании в голову не пришло, — рассказали в МВД по РК.

Сотрудники полиции с молодым человеком провели профилактическую беседу, составили материал об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и наложили штраф в размере 500 рублей.

Полиция призывает всех граждан уважительно относится к окружающим людям и беречь имущество курортного города.