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Только за минувшие сутки в у зафиксировано восемь возгораний сухой растительности

Только за минувшие сутки в Крыму зафиксировано восемь возгораний сухой растительности

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:05 15.08.2024

С начала августа в Крыму зафиксировано 76 «ландшафтных» пожаров – горит сухая трава, сухостой, кустарники, лесная подстилка.

Ежедневно пожарным подразделениям Крыма приходится ликвидировать возгорания сухой растительности. Только за прошедшие сутки сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» 8 раз привлекались для тушения возгораний сухой растительности, – сообщили в МЧС РК.

Статистика вчерашнего дня (крупных возгораний): в районе Оленевки (Черноморский район) площадь «ландшафтных» пожаров составила 150 и 400 кв. метров. Близ Багерово, на востоке Крыма – 300 кв. метров, возле Горностаевки – 400 кв. метров. В районе Феодосии – 250 кв. метров. Полтора гектара за день!

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Крымские пожарные уверяют: летний пожароопасный сезон в самом разгаре. Источником большой беды может стать непотушенный окурок, не до конца погашенный костер, битое стекло, вредный (но почему-то все еще распространенный у аграриев) пал травы… Вот и причина недавнего «ландшафтного пожара» под Алуштой, когда выгорело за три часа 0,46 га лесной подстилки и кустарников – человеческий фактор.

Только за минувшие сутки в Крыму зафиксировано восемь возгораний сухой растительности

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