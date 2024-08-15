Только за минувшие сутки в Крыму зафиксировано восемь возгораний сухой растительности

С начала августа в Крыму зафиксировано 76 «ландшафтных» пожаров – горит сухая трава, сухостой, кустарники, лесная подстилка.

Ежедневно пожарным подразделениям Крыма приходится ликвидировать возгорания сухой растительности. Только за прошедшие сутки сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» 8 раз привлекались для тушения возгораний сухой растительности, – сообщили в МЧС РК.

Статистика вчерашнего дня (крупных возгораний): в районе Оленевки (Черноморский район) площадь «ландшафтных» пожаров составила 150 и 400 кв. метров. Близ Багерово, на востоке Крыма – 300 кв. метров, возле Горностаевки – 400 кв. метров. В районе Феодосии – 250 кв. метров. Полтора гектара за день!

Крымские пожарные уверяют: летний пожароопасный сезон в самом разгаре. Источником большой беды может стать непотушенный окурок, не до конца погашенный костер, битое стекло, вредный (но почему-то все еще распространенный у аграриев) пал травы… Вот и причина недавнего «ландшафтного пожара» под Алуштой, когда выгорело за три часа 0,46 га лесной подстилки и кустарников – человеческий фактор.

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