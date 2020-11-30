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Только за минувшие выходные в Крыму зафиксировано 7 серьезных ДТП, в которых пострадало 10 человек
Фото: ГУ МЧС России по РК

Только за минувшие выходные в Крыму зафиксировано 7 серьезных ДТП, в которых пострадало 10 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:10 30.11.2020

По информации ГИБДД, только за прошедшие выходные в Крыму зарегистрировано 7 ДТП, в которых 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, среди них двое несовершеннолетних.

Основными нарушениями Правил дорожного движения, повлекшими дорожно-транспортные происшествия, стали: выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, превышение установленной скорости, несоответствие скорости конкретным условиям движения, разворот в местах, где разворот запрещён, — отметили в Госавтоинспекции.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 1052 административных правонарушения. 76 водителей управляли транспортным средством с признаками опьянения, из них двое повторно в течение года – за это предусмотрена уголовная ответственность.

Крымская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения требований Правил дорожного движения Российской Федерации, в частности, быть предельно внимательными при проезде перекрестков, пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим и, безусловно, ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения.

Только за минувшие выходные в Крыму зафиксировано 7 серьезных ДТП, в которых пострадало 10 человек

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