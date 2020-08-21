Только за один день саперы обнаружили почти сотню мин и снарядов на территории «Крепости-Керчь»

За прошедшие сутки на территории «Крепости-Керчь» обнаружено 92 взрывоопасных предмета. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РК.

Сотрудники отряда Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» в количестве 22 человек и 2 единиц техники продолжают вести работы по освобождению уникального исторического памятника «Крепость-Керчь» от взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. На сегодняшний день группой ручной очистки проведено обследование территории с нарастающим итогом 197 800 кв.метров, группой механической очистки проведено обследование территории с нарастающим итогом 106 500 кв.метров, в результате чего обнаружено 1 996 взрывоопасных предметов, — говорится в сообщении.

Напомним, что крепость в Керчи это сохранившийся объект фортификационной архитектуры XIX века, который представляет особую историко-культурную ценность. Перед началом Великой Отечественной войны в её подземных и надземных казематах, а также складах находились огромные запасы артиллерийских снарядов, фугасных бомб, гранат и боеприпасов различных типов, многие из них сохранили свою боевую способность и по сей день. Именно по этой причине, задействованы силы и средства отряда Центра «Лидер», задача которых обеспечить безопасность одного из уникальных туристических объектов Крымского полуострова.

Фото: ГУ МЧС по РК.