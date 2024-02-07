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Только за прошедшие сутки онлайн-мошенники выманили у четверых севастопольцев 682 тысячи рублей
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Только за прошедшие сутки онлайн-мошенники выманили у четверых севастопольцев 682 тысячи рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:38 07.02.2024

За прошедшие сутки в полицию Севастополя обратились четверо граждан в возрасте от 41 до 83 лет, которые пострадали от мошенников по наиболее распространённым преступным схемам. Общая сумма материального ущерба составила 682 тысячи рублей. Онлайн-мошенники совершали хищения денег под предлогом «защиты денег на банковском счёту», а также «инвестирования на бирже».

Очередными жертвами популярной мошеннической схемы «защита вашего счета» стали трое пенсионеров – двое мужчин и женщина в возрасте от 65 до 83 лет, которым позвонили мошенники, представился работниками регионального коммерческого банка, «сотрудниками Центрального банка РФ» и оператором электронного портала.

Аферисты сообщили потерпевшим, что деньги, находящиеся на банковских счетах, пытаются похитить, поэтому нужно срочно перечислить их на «безопасные счета». Пенсионеры поверили преступникам и перечислили на подконтрольные им расчётные счета 29, 43 и 584 тысячи рублей в каждом из случаев.

Запомните, якобы возникшие проблемы с вашими деньгами, а также переводы на «безопасный» или «резервный» счёт – это уловки мошенников! Никогда не выполняйте инструкции, поступающие Вам по телефону, иначе потеряете все свои деньги, — подчеркнули в УМВД по г. Севастополю.

Ну а самозанятая 41-летняя местная жительница решила выгодно инвестировать свои деньги и, обнаружив в объявление о получении прибыли на бирже, связалась с «брокером». После перечисления на указанный ей счёт потерпевшая не только ничего не заработала, но и лишилась 26 тысяч рублей.

Запомните, предложения о быстром, лёгком и высоком заработке, требующем ваши денежные вложения, поступают только от мошенников, — резюмировали в севастопольской полиции.

Только за прошедшие сутки онлайн-мошенники выманили у четверых севастопольцев 682 тысячи рублей

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