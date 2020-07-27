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Тонут в Крыму не только в море. Воскресная статистика происшествий на воде: погибший и двое спасенных
Фото: ГУ МС по РК

Тонут в Крыму не только в море. Воскресная статистика происшествий на воде: погибший и двое спасенных

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 10:47 27.07.2020

По информации МЧС РК, за прошедшие сутки на водных объектах в Крыму зафиксировано 3 происшествия: погиб 1 человек, спасено двое.

26 июля, в 9:30 в с. Межводное, Черноморского района подросток 14 лет при купании на матрасе упал в воду и начал тонуть.

Спасателями пляжа «Алые паруса» подросток 2006 г.р. извлечен на берег, где ему оказывались реанимационные мероприятия. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ», — сообщили в МЧС РК.

В том же Черноморском районе, в 14:50 матросом-спасателем из воды извлечена женщина, без признаков жизни. Пострадавшей, 1996 г.р. проведены реанимационные мероприятия, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в реанимационное отделение Черноморской райбольницы.

В этот же день в ставке, расположенном в селе Проточное, Красногвардейского района водолазы на расстоянии 30 метров от берега обнаружили тело молодого мужчины. Он пропал на берегу водоема еще в пятницу вечером. Первоначально поиски результата не дали.

Всего, с начала года в Крыму произошло 41 происшествие на воде, погибло 27 человек, спасено 34 человека.

Тонут в Крыму не только в море. Воскресная статистика происшествий на воде: погибший и двое спасенных

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