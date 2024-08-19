Топ-5 баз отдыха Горного Алтая на 2024 год: отдых в гармонии с природой

В конце лета и начале осени на Алтае особенно прекрасно: природа окрашивается в золотые и багряные тона, воздух наполняется прохладой и свежестью.

Так как же насладиться природным очарованием и при этом не жертвовать привычными удобствами? База отдыха и глэмпинг сочетают в себе комфорт отеля и очарование кемпинга. Это отличный способ отдохнуть на природе с домашним уютом.

Так где же лучше всего поселиться в Горном Алтае? Давайте посмотрим!

Лучшие места для отдыха на Алтае по версии сервиса Naturalist.travel вашему вниманию:

Экологический курорт «Марьин Остров»

Курорт «Марьин Остров» расположен на берегу реки Чемал и окружен соснами и горами. Гости могут исследовать живописные тропы, водопады и озера, наслаждаясь красотами Горного Алтая.

Здесь можно восстановить здоровье: на территории работает Spa-центр «5 Стихий» с бассейном, сауной, хаммамом, спа-капсулами и кедровыми бочками. Вы можете расположиться в комфортных номерах и коттеджах с детьми – малыши до 7 лет проживают бесплатно. В ресторане «Звенящий кедр» подают блюда из экологически чистых продуктов, включая традиционные алтайские деликатесы.

Расположение: селе Чемал, в 100 км от Горно-Алтайска. Добраться до базы отдыха можно на машине или трансфером от аэропорта.

Глэмпинг «Геометрика»

Глэмпинг «Geometrika Lounge Hotel» располагается прямо в реликтовом хвойном лесу, в шаговой доступности от Манжерокского озера, известного своей красотой и тёплой водой.

Из панорамных окон открывается виды на горы и лес, к тому же каждый домик имеет собственную зону для гриля. Есть возможность заказать блюда по меню прямо в номер. Детям до 6 лет проживание предоставляется бесплатно, а животными весом до 15 кг. — по предварительному согласованию и за дополнительную плату.

Летом здесь можно кататься на SUP-досках, арендовать велосипеды. На территории курорта есть современный Spa-комплекс с бассейнами и саунами, прокат всесезонного спортивного снаряжения и эко-тропы для пеших прогулок.

Расположение: село Озёрное, Приозёрный проезд, в 35 км от Горно-Алтайска и в 20 минутах от аэропорта. Добраться можно на машине или трансфером.

Усадьба Сокол

Усадьба Сокол располагается на живописном берегу реки Катунь, рядом с озером Ая и Тавдинскими пещерами. Здесь вы можете исследовать живописные отроги Чергинского хребта, прогуляться по Тропе здоровья и насладиться видами на горы и реку.

Вас будут окружать сосновые и кедровые домики, фруктовый сад, дендрарий, пасека и собственная обзорная площадка. На территории усадьбы работает кафе, предлагающее блюда из фермерских продуктов. Дети до 5 лет проживают бесплатно, а проживание с животными возможно по предварительному согласованию.

В усадьбе Сокол можно найти развлечения на любой вкус: от катания на лошадях до рафтинга и пеших экскурсий. На территории есть бассейн, СПА, прокат велосипедов, баня и русские качели.

Расположение: село Нижнекаянча в 28 км от Горно-Алтайска. Добраться можно на машине через Айский тракт или на автобусе от Горно-Алтайска.

Глэмпинг «Урочище Сайкол»

Гостиничный комплекс «Урочище Сайкол» находится на берегу горной реки Бия и окружен хвойным лесом вдали от других турбаз, что обеспечивает уединение и спокойствие. В гостинице есть открытый бассейн на берегу реки, уединенный песчаный пляж, банный комплекс и сауна с купелью из речной воды, йога-зал и массажный кабинет.

Гостям предлагаются уютные номера, за детей до 7 лет доплата не взимается. В ресторане с открытой террасой подают блюда из местных продуктов, включая домашний хлеб, выпечку, мед и варенье.

Расположение: село Верх-Бийск, в 114 км от Горно-Алтайска. Доехать можно на машине или на автобусе от Горно-Алтайска.

База отдыха «Белый шум»

«Белый шум» — это круглогодичная база отдыха в экологически чистом районе, окруженная живописной природой. Гости живут номерах с душевыми кабинами и санузлами, оборудованных всем необходимым, включая холодильник, телевизор и Wi-Fi. Дети до 3 лет проживают бесплатно, также можно взять с собой животное животными после согласования с администрацией.

Летом здесь организуют джип-туры по живописным местам, таким как Перевал Кату-ярык и Водопад Учар. Для любителей активного отдыха доступны конные прогулки, катание на квадроциклах и исследование водоемов на лодке.

Расположение: посёлок Акташ, в 360 км от Горно-Алтайска. Добраться можно на автомобиле или автобусе.

Заключение

Глэмпинги и базы отдыха на Алтае подарят вам комфорт, уют и близость к природе, которую так трудно найти в обычной городской жизни.

Сервис Naturalist.travel поможет вам найти идеальное место для отдыха на Алтае. Воспользуйтесь специальной алтайской подборкой и кешбэком на первое бронирование, чтобы ваш отдых был не только комфортным, но и выгодным. Подарочные сертификаты станут отличным сюрпризом для друзей и близких, приглашающим их открыть для себя уникальный мир алтайских глэмпингов.

Источник: https://naturalist.travel/

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