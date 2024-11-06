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Топ статусов на Твич

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 14:01 06.11.2024

Твиторами называют участников сообщества Твич, которые создают материалы определенной тематики. Став автором, человек имеет все шансы собрать свой круг пользователей, общаться с ними. При грамотном подходе получится даже зарабатывать.

По мере того, как мастерство будет расти, Твич предложит больше перспектив, донатов и вариантов монетизировать свой аккаунт. Достигнув нужного уровня, всегда можно будет решить, какие именно из достоинств площадки подойдут.

Среди уровней трансляции нужно отметить следующие:

  1. собственник канала. Делать стримы может любой желающий, однако, если Вы не достигли совершеннолетия, разрешение должны быть родители либо опекуны. С первой минуты трансляции будет получен доступ к разным опциям площадки. Это может быть чат и аналитика на панели управления. Многие делают все для того, чтобы завоевать получить статус компаньона. Благодаря достижениям получится анализировать прогресс. После выполнения тех или иных требований, на панели управления отобразится ссылка с предложением стать компаньоном;
  2. компаньон. Он открывает доступ к новым инструментам. Чаще всего это кнопка подписки, при помощи которой фанаты могут поддерживать Вас. Хорошим предложением становятся уникальные смайлы. Многие стримеры стремятся получить именно указанный статус. Однако есть и те, кто рассматривает его исключительно как ступенью на пути к более высокому рангу;
  3. партнер. Получить его достаточно сложно, но партнерская программа предлагает ряд дополнительных бонусов, включая новые пути получения дохода и хороший приоритет во время обращения в службу поддержки.

Больше информации на сайте https://mystrm.ru/.

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