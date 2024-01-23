Топливные карты — инструмент экономии и контроля процессов, связанных с покупкой топлива

Топливные карты представляют собой платежные карты, предназначенные специально для использования при покупке топлива и связанных с этим услуг. Как правило,

— значит получить существенный ряд преимуществ, связанных с заправкой топливом автопарка организаций. Тем более, когда речь идёт о картах универсальных. Другими словами тех, которые используются не в одной сети АЗС, а являются «платежным инструментом», объединяющим несколько автозаправочных брендов.