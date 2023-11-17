«Торонто Мэйпл Лифс» вступил в новый сезон с одним из самых сильных ростеров в НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» никогда не испытывает недостатка в драме, но даже по их меркам в прошлом сезоне они представили мыльную оперу на века. Они вступили в сезон 2022/23, как ожидается, будучи контендерами в течение всего года со своим загруженным составом, и к началу зимы они оказались привязанными к матчу плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» — уже за несколько месяцев до старта Кубка Стэнли. Генеральный менеджер Кайл Дубас взял верх и пошел против своих аналитических инстинктов в крайний срок обмена, гоняясь за нематериальными активами, добавив обладателей Кубка Стэнли Люка Шенна и Райана О’Райлли, а также усилив команду Ноэлем Акчиари и Джейком Маккейбом. Кубок Стэнли — самый популярный клубный турнир в хоккее, и многие бетторы заключают ставки на поединки на выбывание. Тем более, что на портале https://bookmaker-ratings.ru/bookmakers-homepage/legal-bookmakers/ представлены лучшие беттинговые организации.

К началу марта «Лифс» включили в свой стартовый состав шесть новых постоянных игроков. Переоснащенной команде потребовалось некоторое время, чтобы сформироваться, но во время плей-офф «Лифс» нашли то, чего им не хватало на протяжении двух десятилетий: позвоночник. Когда «Молнии» шли в атаку, «Торонто» сопротивлялся. «Лифс» выиграли три выездных игры в первом раунде, все в овертайме, и одну после отставания в третьем периоде со счетом 1:4. Они убили своего минотавра, победив «Лайтнинг» в шести играх, и положив конец 19-летней засухе в серии плей-офф.

Однако вскоре после этого планирование парада было приостановлено. «Лифс» столкнулись с неприятной командой, которой была «Флорида Пантерз», изо всех сил пытались справиться с горячим голкипером Сергеем Бобровским и вылетели из второго раунда в пяти играх. Вот вам и весь прорыв. Произошла сильнейшая текучка в команде. Дубас, нуждавшийся в новом контракте, проиграл борьбу за власть президенту Брендану Шэнахану, и ему указали на дверь. Поскольку Дубас отсутствовал перед тем, как в конечном итоге отправиться в Питтсбург, «Торонто» обратился к опытному генеральному менеджеру, чтобы поддерживать работу машины победителей: Брэду Треливингу, который только что покинул «Калгари Флэймз». У него было всего несколько недель, чтобы акклиматизироваться, прежде чем он привел в команду множество новых лиц, в том числе суровых нападающих Тайлера Бертуцци, Макса Доми и Райана Ривза, а также защитника Джона Клингберга, умеющего работать с шайбой.

Это было настоящее межсезонье в «Биг Смоуке», завершенное суперзвездой Остоном Мэтьюзом, подписавшим четырехлетнее продление, которое сделает его самым высокооплачиваемым игроком в хоккее начиная со следующего сезона.

Теперь возникает вопрос: «Лифс» Треливинга так же хороши, как «Лифс» Дубаса?

Достаточно ли компетентен этот корпус обороны?

Синяя линия «Торонто» выглядела подавленной форчеком «Пантер» прошлой весной — это было тогда, когда Шенн еще был в команде. На бумаге эта группа стала слабее. Треливинг утверждает, что он доволен своим корпусом D, но, как известно, в прошлом он строил большие и крепкие синие линии. Через какое время он займется ярким дополнением?

Подпишет ли Вильям Нюландер новый контракт?

Нюландер, одна из самых жизнерадостных личностей НХЛ, никуда не торопится. Кажется, он совершенно доволен тем, что выходит на рынок и играет в сезоне 2023/24 в качестве «собственной аренды». Но попытаются ли «Лифс» подписать его пораньше, чтобы не отвлекаться на разговоры о круглогодичном контракте в СМИ? Учитывая, что Мэтьюз подписал продление контракта по удивительно разумной цене (с учетом прогнозируемого повышения потолка зарплат), «Лифс» могут позволить себе Нюландера. Подпишут ли они его повторно, может зависеть от того, решат ли они вместо этого направить свои ресурсы на усиление защиты.

Какова длина поводка Шелдона Кифа?

Киф и Треливинг утверждают, что в межсезонье они нашли общий язык и находятся в хорошей позиции для начала года. Это мило. Так что же произойдет, если «Лифс» сыграют в хоккей с рейтингом 0,500 этой осенью? Это не было совпадением, когда «Торонто» нанял Баучера, в тренерском резюме которого 423 игры и два выступления в финалах конференций. Он будет готов взять на себя обязанности главного тренера, если «Лифс» решат произвести замену в начале сезона.

В состав «Лифс» по-прежнему входят таланты суперзвездного уровня, которые все еще находятся в расцвете сил. Игра вратарей на самом деле вызывает восторг. Страшный силовик Райан Ривз будет следить за тем, чтобы никто не допускал вольности со звездами клуба. Это, очевидно, сильная команда, и она должна довольно легко набрать свои обычные 100 очков или больше. Учитывая отток талантов из «Бостона», проблемы с травмами во «Флориде» и стареющий костяк «Тампы», у «Лифс», возможно, есть лучший шанс за последние годы выиграть Атлантический дивизион.