В Севастополе — ограничение движения: перекроют часть Столетовского проспекта. Надолго

Запустить движение на кольцевой развязке на пересечении Столетовского проспекта и улиц Шевченко и Колобова департамент транспорта обещает до конца 2024 года, а полностью завершить строительство транспортной связи — в 2025 году.

иллюстрации: Департамент транспорта Севастополя