В Севастополе — ограничение движения: перекроют часть Столетовского проспекта. Надолго

Департамент транспорта предупредил, что с 20 сентября ограничат движение на Столетовском проспекте — от пересечения с ул.Колобова до остановки «Ул. Северная».
Ограничение будет действовать до конца года. Проезд закроют из-за перекладки коммуникаций при строительстве кольцевой развязки на Столетовском проспекте. Альтернативный проезд будет обеспечен через ул.Шевченко. В ближайшее время там обещают уложить асфальт. Автобусы №24 и №79 изменят схему движения. Остановку «ул.Северная» на Столетовском проспекте заменит остановка «Ул.Молодых строителей» на ул.Шевченко, — сообщает «Севастопольская газета».
Запустить движение на кольцевой развязке на пересечении Столетовского проспекта и улиц Шевченко и Колобова департамент транспорта обещает до конца 2024 года, а полностью завершить строительство транспортной связи — в 2025 году.
иллюстрации: Департамент транспорта Севастополя
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