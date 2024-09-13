Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе — ограничение движения: перекроют часть Столетовского проспекта. Надолго
актуально в республике
В Севастополе - ограничение движения: перекроют часть Столетовского проспекта. Надолго

В Севастополе — ограничение движения: перекроют часть Столетовского проспекта. Надолго

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:20 13.09.2024

Департамент транспорта предупредил, что с 20 сентября ограничат движение на Столетовском проспекте — от пересечения с ул.Колобова до остановки «Ул. Северная».

Ограничение будет действовать до конца года. Проезд закроют из-за перекладки коммуникаций при строительстве кольцевой развязки на Столетовском проспекте. Альтернативный проезд будет обеспечен через ул.Шевченко. В ближайшее время там обещают уложить асфальт. Автобусы №24 и №79 изменят схему движения. Остановку «ул.Северная» на Столетовском проспекте заменит остановка «Ул.Молодых строителей» на ул.Шевченко, — сообщает «Севастопольская газета»

В Севастополе - ограничение движения: перекроют часть Столетовского проспекта. Надолго

Запустить движение на кольцевой развязке на пересечении Столетовского проспекта и улиц Шевченко и Колобова департамент транспорта обещает до конца 2024 года, а полностью завершить строительство транспортной связи — в 2025 году.

Узнайте больше:  Перспективы туманны: с развитием территории Загородной балки пока ничего не понятно

иллюстрации: Департамент транспорта Севастополя

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: дороги в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
дороги в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.