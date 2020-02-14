«Традиционное» ДТП на стройке трассы «Таврида»: самосвал с поднятым кузовом врезался в путепровод

В районе Бахчисарая, на участке строительства трассы «Таврида» произошло ДТП. Около 14:30 самосвал с поднятым кузовом «зацепился» за мостовой путепровод. Рывок был такой силы, что тягач «уехал» без кузова, который так и остался «дополнительной» вертикальной опорой сооружения.

В этом ДТП никто не пострадал, но похожих аварий за последние 2 года в Крыму уже было 5-6. Интенсивность дорожного строительства «плюс» закон перехода количества в качество… А еще невнимательность водителей грузовиков.

Момент аварии попал на видео.

Фото и видео: ВК, Автопартнер Крым.