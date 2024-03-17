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Традиция, однако: на Ласточкином гнезде организовали патриотический флешмоб
фото: пресс-служба администрации Ялты

Традиция, однако: на Ласточкином гнезде организовали патриотический флешмоб

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 12:27 17.03.2024

Накануне 10-летия воссоединения Крыма с Россией на скале Ай-Тодор развернуты 28 метровые флаги России и Крыма

Такая яркая идея традиционно принадлежала Подростково-молодежному центру под руководством Елены Кирилловой, а в реализации задействованы практически все службы администрации города, наши Доброшвеюшки (именно они сшили флаг), профессиональные скалолазы и многие другие, — отмечают в пресс-служба администрации Ялты. 

Получилось здорово! А главное — проявлено свойственное всем ялтинцам, всем крымчанам, единство! Встречаем Крымскую весну красивейшим флешмобом на Ласточкином гнезде и передаем поздравления в каждый уголок нашей любимой Родины. Мы вместе! Мы едины, как и многие века. И способны справиться с самыми сложными вызовами времени, — отметила говорит глава администрации Ялты Павленко. 

В свою очередь глава муниципального образования городской округ Ялта-председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский отметил:

В 2014 году мы сделали единственно правильный выбор, продемонстрировав всему миру свое желание быть частью России. Эти десять лет мы двигаемся от Крымской весны к Крымской мечте! Крым – Россия навсегда!

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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