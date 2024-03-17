Традиция, однако: на Ласточкином гнезде организовали патриотический флешмоб

Такая яркая идея традиционно принадлежала Подростково-молодежному центру под руководством Елены Кирилловой, а в реализации задействованы практически все службы администрации города, наши Доброшвеюшки (именно они сшили флаг), профессиональные скалолазы и многие другие, — отмечают в пресс-служба администрации Ялты.

Получилось здорово! А главное — проявлено свойственное всем ялтинцам, всем крымчанам, единство! Встречаем Крымскую весну красивейшим флешмобом на Ласточкином гнезде и передаем поздравления в каждый уголок нашей любимой Родины. Мы вместе! Мы едины, как и многие века. И способны справиться с самыми сложными вызовами времени, — отметила говорит глава администрации Ялты Павленко.