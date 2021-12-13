Трагедия на матче Ночной хоккейной лиги Крыма: скончался игрок команды «Сарматы»

11 декабря в Симферополе, на льду арены «Консоль-Спорт» проходила игра 4-го тура Ночной хоккейной лиги Крыма между симферопольскими командами «Крымские Волки» и «Сарматы». К сожалению, этот матч был омрачен трагедией – во время игры скончался спортсмен-любитель, хоккеист клуба «Сарматы» Александр Фролов.

На матче «Крымские Волки» – «Сарматы» умер наш товарищ. Игрок команды «Сарматы» Александр Фролов. После игровой смены на скамейке запасных ему стало плохо, потерял сознание. Медики скорой помощи, дежурившие во время проведения матча, сразу приступили к оказанию первой помощи. Товарищи по команде и неравнодушные зрители перенесли Александра в машину скорой помощи. По дороге в реанимацию Александр Фролов скончался, остановилось сердце настоящего хоккеиста. До последней секунды медики боролись за его жизнь. Выражаем соболезнования родным и близким Александра, – говорится в сообщении на сайте Ночной хоккейной лиги Крыма.