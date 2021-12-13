Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Трагедия на матче Ночной хоккейной лиги Крыма: скончался игрок команды «Сарматы»

crimeapress_news



реклама в крыму
Трагедия на матче Ночной хоккейной лиги Крыма: скончался игрок команды «Сарматы»
Коллаж: krym.nhliga.org

Трагедия на матче Ночной хоккейной лиги Крыма: скончался игрок команды «Сарматы»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:36 13.12.2021

11 декабря в Симферополе, на льду арены «Консоль-Спорт» проходила игра 4-го тура Ночной хоккейной лиги Крыма между симферопольскими командами «Крымские Волки» и «Сарматы». К сожалению, этот матч был омрачен трагедией – во время игры скончался спортсмен-любитель, хоккеист клуба «Сарматы» Александр Фролов.

На матче «Крымские Волки» – «Сарматы» умер наш товарищ. Игрок команды «Сарматы» Александр Фролов. После игровой смены на скамейке запасных ему стало плохо, потерял сознание. Медики скорой помощи, дежурившие во время проведения матча, сразу приступили к оказанию первой помощи. Товарищи по команде и неравнодушные зрители перенесли Александра в машину скорой помощи. По дороге в реанимацию Александр Фролов скончался, остановилось сердце настоящего хоккеиста. До последней секунды медики боролись за его жизнь. Выражаем соболезнования родным и близким Александра, – говорится в сообщении на сайте Ночной хоккейной лиги Крыма.

Александру Фролову было 63 года. Соболезнуем.

Трагедия на матче Ночной хоккейной лиги Крыма: скончался игрок команды «Сарматы»

Узнайте больше:  Очередной инцидент над Черным морем: российский лайнер вынужденно изменил курс

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.