Трагедия в селе Геройское Сакского района. На пожаре погибли дети

Поздним вечером 2 октября в оперативные службы поступила информация о том, что при тушении пожара в частном доме села Геройское Сакского района обнаружены тела двух малолетних детей — мальчиков в возрасте 5 и 2 лет и их 50-летнего дедушки с признаками наступления смерти в результате отравления угарным газом.

На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов, работу которой на месте координировал исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Владимир Терентев, — сообщили в Следкоме.

Установлено, что накануне трагедии родители детей ушли к знакомым, где распивали спиртные напитки. Входную дверь дома отец закрыл снаружи на самодельную ручку и забрал с собой, пояснив позже следствию, что ранее были случаи, когда дети самостоятельно выходили за пределы двора. На первоначальном этапе расследования проведен осмотр места происшествия. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем: очаг возгорания обнаружен в месте расположения шкафа с вещами, где находились сожженные спички. Предположительно, дети, оставшись без присмотра, играли с опасным предметом. Точная причина пожара будет установлена в ходе следствия, для чего в настоящее время назначен ряд экспертиз.

В качестве свидетелей допрошены родители погибших детей, соседи, специалист районного социального центра. Последний показал, что данная семья в августе текущего года была поставлена на учет как находящаяся в социально опасном положении. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре троих людей, среди которых двое малолетних детей (ч. 3 ст. 109 УК РФ), — рассказали в Следкоме.

В ходе следствия будут тщательным образом изучены все стороны трагедии и дана правовая оценка действиям ряда лиц. Следственным отделом по городу Саки проводятся процессуальные проверки на предмет наличия халатности в действиях должностных лиц органов комиссии по делам несовершеннолетних администрации Сакского района, а также подразделения по делам несовершеннолетних. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Со своей стороны проверку организовала и крымская прокуратура.

В ходе проведения проверки будет дана оценка исполнению родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, будут проверены иные обстоятельства произошедшего. На место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов выезжала и.о. Сакского межрайонного прокурора Анастасия Супряга, — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме этого, руководством прокуратуры Республики Крым поставлен на особый контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Фото: Следственный комитет.