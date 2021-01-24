Трагедия в Севастополе: на стройобъекте погиб подросток. Обрушилась бетонная плита

Трагедия в Севастополе произошла сегодня днём.

В 14:36 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение от очевидцев о том, что в посёлке Орловка в районе Качинского шоссе произошло обрушение бетонной плиты на территории объекта незавершённого строительства. Под завалом находится несовершеннолетний подросток, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

К месту ЧП в экстренном порядке выдвинулись подразделения МЧС России – одно отделение 3-й пожарно-спасательной части, аварийно-спасательная часть Специализированного отряда, оперативная группа чрезвычайного ведомства, психолог Крымского филиала ЦЭПП МЧС России, а также силы Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города, следственный комитет, полиция, скорая медицинская помощь, представители муниципальных властей.

По прибытию к месту спасатели незамедлительно приступили к подъему бетонной конструкции с помощью гидравлических инструментов. В кратчайший срок удалось обеспечить доступ к находящемуся под ней человеку. К сожалению, специалисты скорой помощи констатировали его гибель, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Личность подростка установлена — это местный житель 2005 года рождения. Его родителям предоставлена профессиональная помощь психологов МЧС. Кроме того, установлено, что вследствие происшествия ещё один несовершеннолетний (2007 года рождения) травмирован: у него диагностирован перелом руки, медпомощь оказана своевременно.

Всего на месте происшествия было задействовано 36 человек и 13 единиц техники, из них 18 человек личного состава и 8 единиц техники от МЧС России. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.