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Трагедия в крымском селе Цветково - при пожаре погиб двухлетний ребёнок
иллюстрация: pikist.com

Трагедия в крымском селе Цветково — при пожаре погиб двухлетний ребёнок

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:23 21.10.2024

Двухлетний ребенок погиб во время пожара в частном доме в Красногвардейском районе Республики Крым, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В селе Цветково загорелся частный дом. Женщина вывела на улицу двух детей, третьего в задымленной комнате не нашла: 2-летний малыш от испуга спрятался. К сожалению, ребенок погиб. На 56 кв. м огонь потушили 15 специалистов и 5 единиц техники МЧС России. На месте работают дознаватели ведомства. Предварительная причина пожара — перекал печи, — говорится в сообщении.

Как сообщили в главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю, по факту гибели ребенка поручено возбудить уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и установить обстоятельства гибели мальчика. Ведутся следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.

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Установление обстоятельств пожара также контролирует прокуратура региона, сообщили в Telegram-канале ведомства. Среди прочего прокуратура оценит соблюдение требований пожарной безопасности.

источник: ТАСС

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