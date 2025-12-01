Переговоры идут успешно. Мы хотим предотвратить гибель людей, — сказал Трамп.
Он также сообщил, что поговорил с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом после их встречи с украинской стороной.
Я разговаривал с ними, и у них все в порядке. У Украины есть ряд сложных проблем, но, думаю, Россия хотела бы, чтобы это завершилось. И я знаю, что Украина точно этого хочет, — отметил Трамп.
Он уточнил, что в числе «сложных проблем» Киева — «существующая ситуация с коррупцией».
Тем не менее, по словам американского лидера, есть надежда на заключение мирного соглашения.
Я полагаю, что есть хорошие шансы на заключение мирного соглашения, — заявил Трамп.
Президент США также заявил журналистам, что не намерен устанавливать для России крайний срок по завершению украинского конфликта.
У меня нет дедлайна. Мой дедлайн — это когда война будет закончена, — ответил Трамп на соответствующий вопрос.
Он также сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.
Когда-то на неделе, — заявил Трамп.
Владимир Зеленский в субботу подписал указ о назначении руководителем делегации на переговорах по мирному урегулированию конфликта секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова вместо отправленного в отставку Андрея Ермака, возглавлявшего офис главы киевского режима.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.
Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.
Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.
источник: РИА Новости Крым
