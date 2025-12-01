Трамп считает, что у мирного соглашения по Украине есть шансы на реализацию

Он также сообщил, что поговорил с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом после их встречи с украинской стороной.

Переговоры идут успешно. Мы хотим предотвратить гибель людей, — сказал Трамп.

Он уточнил, что в числе «сложных проблем» Киева — «существующая ситуация с коррупцией».

Я разговаривал с ними, и у них все в порядке. У Украины есть ряд сложных проблем, но, думаю, Россия хотела бы, чтобы это завершилось. И я знаю, что Украина точно этого хочет, — отметил Трамп.

Тем не менее, по словам американского лидера, есть надежда на заключение мирного соглашения.

Я полагаю, что есть хорошие шансы на заключение мирного соглашения, — заявил Трамп.

Президент США также заявил журналистам, что не намерен устанавливать для России крайний срок по завершению украинского конфликта.