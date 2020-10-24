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Трамп вспомнил о Крыме. Его тут же пригласили на полуостров, «посмотреть что здесь, да как»
Фото: geralt, pixabay.com

Трамп вспомнил о Крыме. Его тут же пригласили на полуостров, «посмотреть что здесь, да как»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:40 24.10.2020

В ходе дебатов со своим конкурентом на грядущих президентских выборах демократом Джо Байденом Дональд Трамп заявил, что предыдущая администрация США виновата в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией. То ли Трамп – «знаковый маркер» для Крыма, то ли нашим обидно стало это упоминание, но американского президента снова (его уже заочно приглашали и раньше) пригласили на полуостров.

Реальной причиной воссоединения Крыма с Россией является стремление жителей полуострова ввернуться на историческую родину. Об этом заявил глава комитета Госсовета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп заблуждается насчет Крыма и роли США в воссоединении полуострова с Россией. Истинная и главная причина ухода Крыма из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию. Думаю, если Трамп посетит когда-то Крым, то сможет в этом убедиться лично, – сказал РИА Новости Юрий Гемпель.

По его словам, государственный переворот на Украине в 2014 году, поддерживаемый из-за океана, лишь позволил ускорить неизбежный процесс возвращения Крыма в состав России.

Трамп вспомнил о Крыме. Его тут же пригласили на полуостров, «посмотреть что здесь, да как»

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