Трамп вспомнил о Крыме. Его тут же пригласили на полуостров, «посмотреть что здесь, да как»

В ходе дебатов со своим конкурентом на грядущих президентских выборах демократом Джо Байденом Дональд Трамп заявил, что предыдущая администрация США виновата в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией. То ли Трамп – «знаковый маркер» для Крыма, то ли нашим обидно стало это упоминание, но американского президента снова (его уже заочно приглашали и раньше) пригласили на полуостров.

Реальной причиной воссоединения Крыма с Россией является стремление жителей полуострова ввернуться на историческую родину. Об этом заявил глава комитета Госсовета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп заблуждается насчет Крыма и роли США в воссоединении полуострова с Россией. Истинная и главная причина ухода Крыма из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию. Думаю, если Трамп посетит когда-то Крым, то сможет в этом убедиться лично, – сказал РИА Новости Юрий Гемпель.

По его словам, государственный переворот на Украине в 2014 году, поддерживаемый из-за океана, лишь позволил ускорить неизбежный процесс возвращения Крыма в состав России.