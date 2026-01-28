Транспортной полицией Крыма завершено расследование дела по обвинению преподавателя учебного заведения во взяточничестве

Отделом дознания Крымского линейного управления МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении преподавателя одного из техникумов Симферополя. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных отделом экономической безопасности и противодействия коррупции Крымского ЛУ МВД России на транспорте. Дознанием установлено, что в период с 2023 по 2024 год преподаватель техникума систематически принимала денежные вознаграждения от студентов, гарантируя последним положительные оценки, фиксацию успешной сдачи экзаменов и отчетных работ независимо от фактического уровня освоения студентами учебного материала. Денежные средства поступали на банковскую карту преподавателя, общий размер полученных взяток превысил сумму 26000 рублей. Фигурантке уголовного дела вменяется совершение преступления по 11 эпизодам противоправной деятельности. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.

В настоящее время подразделением дознания Крымского ЛУ МВД России на транспорте собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемых ей деяний, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

