Транспортные полицейские «по горячим следам» раскрыли грабеж в морском порту «Севастополь»

К наряду патрульно-постовой службы Линейного пункта полиции в морском порту «Севастополь» Крымского линейного управления МВД России на транспорте обратился 32-летний мужчина с заявлением о том, что его ограбила женщина.

Как установили полицейские севастополец по собственной неосторожности уронил мобильный телефон. В это время к нему подбежала незнакомая женщина, толкнула его и подхватив телефон, скрылась с места происшествия. Транспортные полицейские составили со слов заявителя ориентировку на розыск подозреваемой. В результате оперативно-розыскных мероприятий в течении часа была установлена личность и место нахождение женщины. 43-летнюю жительницу Севастополя транспортные полицейские доставили в линейный пункт полиции в морском порту Севастополь, где в ходе личного досмотра в ее вещах обнаружили мобильное устройство, — рассказали в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Женщина не смогла объяснить полицейским причину побудившую ее совершить противозаконное деяние. Отделом дознания Крымского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».